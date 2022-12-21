«المرور» يستعرض أبرز الحلول التقنية في تعزيز السلامة على الطرق (صور)

تواصل – فريق التحرير:

استعرضت الإدارة العامة للمرور، أبرز الحلول التقنية في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

جاء ذلك ضمن جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لفعالية “مستقبل السلامة المرورية 2022” واستراتيجية السلامة المرورية بمنطقة تبوك.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهودها في تعزيز السلامة المرورية.

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وفي وقت سابق، أكد برنامج الفحص الفني الدوري للسيارات، أن بند الطفاية والمثلث من ضمن بنود عدم الاجتياز وفقاً للمواصفة القياسية للفحص الفني الدوري للمركبات.

وأوضح البرنامج أن موظفي الفحص الفني يفحصون أكثر من 70 جزء بالمركبة وفقاً للائحة المنفذة لنظام الفحص والمواصفة القياسية، علماً بأن بند الطفاية والمثلث هي من ضمن بنود عدم الاجتياز وهي موجودة في شهادة الفحص الورقية.

يشار إلى أنه يمكن إجراء الفحص الدوري للمركبة بواسطة مالكها أو أي شخص مفوض بأي تفويض رسمي.

كذلك يمكن أيضاً التفويض من خلال أبشر، ويحق لمالك المركبة فرصتين لإعادة الفحص خلال 14 يوم عمل من تاريخ ووقت الفحص الأول.

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