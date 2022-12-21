هل دوران الأرض يؤثر على طول أو قصر الرحلات الجوية؟.. «المسند» يجيب

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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند؛ إن دوران الأرض لا يؤثر في طول الرحلات الجوية أو قصرها.

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لماذا الطائرة المسافرة باتجاه الغرب لا تكون أسرع من المتجهة شرقًا؟

جاء ذلك في سياق رده على التساؤل: “إذا كانت الأرض تدور من الغرب إلى الشرق بسرعة 1670 كم في الساعة، فلماذا الطائرة المسافرة باتجاه الغرب لا تكون أسرع من الطائرة المسافرة باتجاه الشرق؟ بمعنى إذا سافرنا بالطائرة من المملكة إلى أمريكا بسرعة 1000 كم في الساعة، هل ستصبح سرعتنا الحقيقية 2670 كم في الساعة؟ (لأننا احتسبنا سرعة الطائرة + سرعة دوران الأرض المعاكس للطيارة)، لأننا هنا سنستفيد من الطيران عكس دوران الأرض؟ وهل سيكون طول الرحلة من الرياض إلى نيويورك أقصر من نيويورك إلى الرياض؟”.

ورد المسند: “الجواب: لا.. حسيًا وعقليًا؛ لأن الطائرة تُحلق في مجال الغلاف الجوي الأرضي الملتصق بكوكب الأرض بسبب الجاذبية، وهو يدور مع الأرض، وعليه، فالطائرة ليست منفكة عن جاذبية الأرض (كالأقمار الاصطناعية)، وهي متأثرة بدورانها من الغرب إلى الشرق، وعليه لن تستفيد الطائرة من سرعة الأرض الدورانية؛ لكونها تدور مع الأرض أيضاً وهي محلقة بسبب الجاذبية.

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سرعة الطائرة لا تتغير

وأوضج أن “الطائرة التي تطير بسرعة ألف كم في الساعة باتجاه الغرب أو الشرق فسرعتها هي نفسها لا تتغير بسبب دوران الأرض، وطائرة الهيلوكوبتر إذا توقفت فوقنا مباشرة لفترة من الزمن ستظل محلقة في مكانها، ولن تحيد عنه؛ لأنها تحلق في محيط الغلاف الجوي ومرتبطة بجاذبية الأرض، فهي تتأثر بدوران الأرض فتدور معها، وعليه ستبقى مكانها؛ لأن كلانا ندور بالسرعة نفسها”.

وتابع: “إذا ثبت لدينا أن عامل دوران الأرض لا يؤثر في سرعة أو بطء الطيران، فما هو العامل الطبيعي الذي يؤثر في سرعة الطيران فعلاً؟ مثال: الرحلات المتجهة من الغرب إلى الشرق تكون أسرع من الرحلات المتجهة من الشرق إلى الغرب؟، فرحلة نيويورك الرياض أقصر من رحلة الرياض نيويورك.. لماذا؟، وما العامل المتدخل في تغيير الوقت هنا؟

وأجاب المسند: الرياح العلوية، أو التيارات النفاثة jet streams ، أنه على ارتفاعات شاهقة تصل إلى حوالي 12كم توجد التيارات النفاثة وتبلغ سرعتها حوالي 500كم/ساعة، وسمكها 1000م وعرضها 500 – 650 كم، وغالباً ما توجد بين درجتَي عرض 30 و35، وتتزحزح جنوباً في الشتاء والعكس صحيح في الصيف، وتكون في الشتاء أسرع منها في الصيف، ويعمد الطيّارون إلى ركوب هذه التيارات في رحلاتهم ليزيدوا السرعة ويقللوا من الوقود، خاصة من الغرب إلى الشرق، بل تم كسر الرقم القياسي في سرعة بعض الطائرات الميدانية لتصل 1200 كلم في الساعة عندما تحلق مع التيار.