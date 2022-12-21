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شاهد.. سحب المزن الركامية تحجب الأفق في سماء جدة

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شاهد.. سحب المزن الركامية تحجب الأفق في سماء جدة

شاهد.. سحب المزن الركامية تحجب الأفق في سماء جدة

شاهد.. سحب المزن الركامية تحجب الأفق في سماء جدة
٠٥:٣٧:٣٧ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تكون تشكيلات من السحب الركامية في سماء محافظة جدة.

وأظهر المقطع، السحب الركامية تحجب الأفق في سماء محافظة جدة، وتبشر بهطول أمطار الخير والبركة على أحياء المحافظة.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، فرص هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة والباحة.

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أيضا توقع أن تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وتوقع المركز أيضًا تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار المزن الركامي جدة سحب المزن الركامية

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