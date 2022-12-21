لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري

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أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض.

والتقدم للوظائف الشاغرة قاصر على المواطنين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي:

مدير العمليات.

المؤهلات والخبرات:

-المهن اللغوية: يجيد اللغتين العربية والإنجليزية

-المؤهل الدراسي: بكالوريوس

-سنوات الخبرة: 7+.

-سعودي الجنسية فقط

المهارات:

– إدارة مشروع.

– فهم المالية والمحاسبة.

– معرفة سياسات وإجراءات الموارد البشرية.

– أنظمة العمل السعودية.

-مهارات إدارية.

-إدارة أصحاب المصلحة.

-تعدد المهام.

– التخطيط واتخاذ القرار.

-مهارات التعامل مع الآخرين.

-التواصل الفعال.

– الدبلوماسية.

-حل المشكلات والصراعات.

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طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).