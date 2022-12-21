الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري
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لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري

لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري
٠٥:٣٣:٥٥ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض.

والتقدم للوظائف الشاغرة قاصر على المواطنين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي:

مدير العمليات.

المؤهلات والخبرات:

-المهن اللغوية: يجيد اللغتين العربية والإنجليزية
-المؤهل الدراسي: بكالوريوس
-سنوات الخبرة: 7+.
-سعودي الجنسية فقط

المهارات:

– إدارة مشروع.
– فهم المالية والمحاسبة.
– معرفة سياسات وإجراءات الموارد البشرية.
– أنظمة العمل السعودية.
-مهارات إدارية.
-إدارة أصحاب المصلحة.
-تعدد المهام.
– التخطيط واتخاذ القرار.
-مهارات التعامل مع الآخرين.
-التواصل الفعال.
– الدبلوماسية.
-حل المشكلات والصراعات.

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طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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