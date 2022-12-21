لمختلف المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي للتحكيم التجاري
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المركز السعودي للتحكيم التجاري عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض.
والتقدم للوظائف الشاغرة قاصر على المواطنين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
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المسمى الوظيفي:
مدير العمليات.
المؤهلات والخبرات:
-المهن اللغوية: يجيد اللغتين العربية والإنجليزية
-المؤهل الدراسي: بكالوريوس
-سنوات الخبرة: 7+.
-سعودي الجنسية فقط
المهارات:
– إدارة مشروع.
– فهم المالية والمحاسبة.
– معرفة سياسات وإجراءات الموارد البشرية.
– أنظمة العمل السعودية.
-مهارات إدارية.
-إدارة أصحاب المصلحة.
-تعدد المهام.
– التخطيط واتخاذ القرار.
-مهارات التعامل مع الآخرين.
-التواصل الفعال.
– الدبلوماسية.
-حل المشكلات والصراعات.
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طريقة التقديم:
أوضح المركز أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).