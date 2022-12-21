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هل يُسمح بالسفر إلى خارج المملكة لو انتهت مدة صلاحية الهوية الوطنية؟ «الجوازات» ترد

هل يُسمح بالسفر إلى خارج المملكة لو انتهت مدة صلاحية الهوية الوطنية؟ «الجوازات» ترد

هل يُسمح بالسفر إلى خارج المملكة لو انتهت مدة صلاحية الهوية الوطنية؟ «الجوازات» ترد
٠٥:٠٦:١٨ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المديرية العامة للجوازات، السفر إلى خارج المملكة حتى ما بعد انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية؛ بشرط أن يكون الجواز ساريًا.

جاء ذلك في ردها على تساؤل من أحد المواطنين، يقول فيه: “هل يسمح بالسفر إلى خارج السعودية لو انتهت مدة صلاحية الهوية الوطنية ولكن الجواز ساري”؟.

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رد الجوازات

وكتبت “الجوازات” عبر حسابها في موقع “تويتر”: “يمكنك المغادرة بجواز السفر على أن لا تقل صلاحية سريانه عن 3 أشهر لتتمكن من السفر ضمن الدول العربية و6 أشهر لبقية الدول”.

وفي إبريل الماضي، أعلنت المديرية العامة للجوازات رفع تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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وأوضحت على حسابها في “توتير”، أنه يمكن للمواطنين السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية مع التأكد من اشتراطات الدخول للدولة المراد السفر إليها.

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