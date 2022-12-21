الآن.. شاهد جريان السيول في محافظة القنفذة بمنطقة مكة

تواصل – فريق التحرير:

نتيجة لهطول كميات كبيرة من الأمطار، جرت السيول المتدفقة على محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت محافظة القنفذة بمكة، لجريان السيول بعد هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة.

«الدفاع المدني» يحذر من أمطار غزيرة على مكة

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءًا على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى مساء يوم غد الخميس.

الحالة المطرية المتوقعة تشمل هذه المحافظات

وأوضحت أن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة، تشمل « العاصمة المقدسة وجدة ورابع وبحرة والكامل والجموم وخليص».

وأضافت أن الأمطار الغزيرة المتوقعة بدأت من الساعة الـ 1 من مساء اليوم الأربعاء وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة 2 من مساء يوم غد الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

فرصة لهطول أمطار رعدية

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أنه من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة فإنه يتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة منها مكة والمدينة والرياض.

تحذير من تقلبات جوية بأجواء المملكة

فيما توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق، حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة.

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