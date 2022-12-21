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بمحطة الشعيبة.. «روبوت» ذكي لمكافحة الحرائق يعزز منظومة الأمن والسلامة

بمحطة الشعيبة.. «روبوت» ذكي لمكافحة الحرائق يعزز منظومة الأمن والسلامة

بمحطة الشعيبة.. «روبوت» ذكي لمكافحة الحرائق يعزز منظومة الأمن والسلامة
٠٥:٠١:٢٠ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دشن قسم الإطفاء والحماية من الحريق في منظومة الشعيبة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، اليوم، «روبوت» مكافحة الحرائق المضاد للانفجار والمصمم والمعتمد لإطفاء الحرائق في الأماكن ذات مخاطر الانفجار العالية، مثل مصانع التكرير البتروكيميائية ومخازن البترول والغاز والعديد من مصانع الكيماويات والمخازن وأماكن النقل ونحوها.

امتلاك نظام مكافحة حرائق متكامل

وأوضح أن المؤسسة تستهدف في هذا المشروع امتلاك نظام مكافحة حرائق متكامل، يوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أعلى معايير السلامة ومكافحة المخاطر، مضيفاً أن المؤسسة تطور حلولًا جديدة ومبتكرة لتعزيز وسائل الأمن والسلامة بموثوقية واستدامة, مشيراً إلى أن «الروبوت» مزود بالقاذف العلوي، ولوحة التحكم عن بعد، وھذا يساعد طاقم رجال الإطفاء على تحسين عملية الإنقاذ وتقليل عدد الإصابات في المهمة.

مضاد للانفجار ومضاد للمياه

وأضاف أن روبوت مكافحة الحرائق يمتاز بأنه مضاد للانفجار ومضاد للمياه ، كما أن الجزء الأمامي منه مغطى بطبقة قادرة على احتمال الحرارة، ومطاط مضاد للهب يمنع اشتباك خرطوم الإطفاء، علاوة على قدرته على سحب خرطومي إطفاء بطول 60 م معبأة بالماء، وقدرة كبيرة على تحمل درجات الحرارة.

 كما أن الربوت مزود بنظام رشاشات تبريد أتوماتيكية «ستائر مياه مزدوجة»، وجهاز تحكم عن بعد للتحكم في دوران القاذف وتغيير أساليب الإطفاء المتعددة، وسھولة التبديل بين المياه والرغوة، إلى جانب نظام لاسلكي لنقل الصورة عالية الجودة في المراقبة، وتكنولوجيا اتصالات لاسلكية متقدمة توفر مسافة طويلة للاتصال وقدرة عالية ونقل البيانات إلى مركز التحكم والقيادة وصناع القرار.

وأكد أن الروبوت يتسم بقدرته على التسلق وعبور العوائق من خلال زوايا كبيرة، ونظام مستقل لتخفيف تأثير الصدمات القوية، وقدرة عالية على المناورة والحركة السريعة والتي يمكن تعديلها، حيث يتميز بـ:

1 – الاتصال بالإنترنت.

2 – التجنب التلقائي للعوائق.

3 – التشخيص والتحليل عن بعد.

4 – الكشف عن الغاز والحرارة.

5 – توليد الطاقة الأوماتيكي وكبح الارتداد.

6 – تجميع الصوت والصورة من الموقع.

7 – مكافحة الحريق من مسافات طويلة للبضائع الخطرة، وخاصية الإنقاذ.

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إطفاء الحرائق روبوت ذكي مكافحة الحرائق مكة منظومة الشعيبة

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