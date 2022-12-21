في ظل شكاوى من صعوبتها.. «جوجل» تطلق خدمة تُسهّل قراءة روشتات الأطباء

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يعكف عملاق محركات البحث «جوجل» على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي، يمكنه تحديد الأدوية التي يصفها الأطباء بخط يد يصعب قراءته.

ويعجز الكثيرون عن قراءة أسماء الأدوية وملاحظات الأطباء التي يدونونها في وصفاتهم.

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طريقة عمل التطبيق

وأعلن فرع «جوجل» في الهند، الهند أن هذه الميزة، التي ستُطرح في خدمة «جوجل لينس» التابعة لها، ستسمح للمستخدمين إما بالتقاط صورة للوصفة الطبية أو تحميل واحدة من مكتبة الصور. وفور معالجة الصورة، يكتشف التطبيق الأدوية المذكورة في الوصفة ويسلط الضوء عليها.

وقالت الشركة: «بدأنا العمل على العملية المعقدة لتحديد ما هو مكتوب في الوصفات الطبية، من خلال بناء نموذج مساعد لرقمنتها باستخدام الذكاء الاصطناعي»، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية».

وأضافت في بيان: «ستكون هذه التقنية مساعدة لرقمنة المستندات الطبية المكتوبة بخط اليد من خلال تعزيز عدد الأشخاص الذي يعملون عليها، مثل: الصيادلة، ولكن لن يُتّخذ أي قرار بناءً على المخرجات التي توفرها هذه التقنية فقط».

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قراءة الوصفات الطبية

واعتبرت «جوجل» أن «من المفارقات أن ما يجعل قراءة الوصفات الطبية أمرًا صعبًا على أجهزة الكمبيوتر هو الشيء نفسه الذي يجعل قراءتها صعبًا عليك وعليّ أنا، فهي غير منظمة ومليئة بالقرائن التي يجب على الصيادلة حلها».

ولم تكشف «جوجل» عن موعد إطلاق الميزة الجديدة لعموم المستخدمين، وأوضحت أن «النظام قيد التطوير حاليًا»، حيث «ستعلن عن التحديثات مع طرحها في المستقبل».