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«مايكروسوفت» تخطط للاستحواذ على منصة «نتفليكس» العام المقبل

«مايكروسوفت» تخطط للاستحواذ على منصة «نتفليكس» العام المقبل

«مايكروسوفت» تخطط للاستحواذ على منصة «نتفليكس» العام المقبل
٠٥:٠٠:٥٧ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

تسعى شركة “مايكروسوفت” لإبرام واحدة من أكبر الصفقات خلال العام المقبل، وهو الاستحواذ على منصة “نتفليكس” الشهيرة، بحسب “رويترز”.

وتسعى “مايكروسوفت” لإتمام تلك الصفقة بقوة لعدة أسباب من بينها ما يلي:

1 – رغبتها في تقديم خدمة بث ألعاب الفيديو عبر أجهزة متعددة.

2 – تقدم “نتفليكس” العديد من الحلول التقنية وستكون أفضل بديل متاح أمام الشركة العالمية.

3 – القيمة السوقية لشركة “نتفليكس” تقل عن “مايكروسوفت” كثيرًا وبالتالي سيكون متاحًا أمامها إتمام تلك الصفقة.

القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت تساوي أضعاف “نتفليكس”

وبحسب البيانات المتاحة على شبكة الإنترنت فإن القيمة السوقية لشركة “مايكرسوفت” تساوي تقريبا 1.8 تريليون دولار.

في المقابل، فإن القيمة السوقية لشراء “نتفليكس” لا تزيد عن 190 مليار دولار.

وفي يناير الماضي، أعلنت الشركتان شراكة بينهما، وقالت “مايكروسوفت” إنها ستدير تكنولوجيا بيع المساحات الإعلانية على نتفليكس، في ظل سعي المنصة العملاقة في مجال البث التدفقي إلى طرح اشتراكات أقل ثمنًا تتضمن إعلانات.

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