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الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها مدعومة بعمليات شراء قوية من الشركات
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الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها مدعومة بعمليات شراء قوية من الشركات

الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها مدعومة بعمليات شراء قوية من الشركات

الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها مدعومة بعمليات شراء قوية من الشركات
٠٤:٢٠:١٥ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت الأسهم الأوروبية، ارتفاعها، اليوم، وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 في المئة بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش.

كان المؤشر قد أغلق منخفضًا في الجلسة الماضية، لكن الدعم القوي الذي تلقاه من شركات الرعاية الصحية وشركات الكماليات الاستهلاكية أدى إلى ارتفاعه مجددًا، بحسب “رويترز”.

يأتي هذا في الوقت الذي صعد فيه قطاع الرعاية الصحية بنحو 0.5 في المئة مدعومًا بقفزة 4.4 في المائة في سهم فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية التي أعلنت أن اختبارات مستقلة لأجهزتها التنفسية المشمولة في استدعاء عالمي واسع أظهرت نتائج إيجابية.

الأسهم الأوروبية تقفز بعد عمليات بيع قوية خلال الأيام الماضية

وخلال الأيام الماضية، فقدت الأسهم الأوروبية الكثير من رصيدها بعد تخلي بعض الشركات عن أسهمها المؤثرة، لكنها عادة بشكل مفاجئ قبل يومين للارتفاع،  قفزت أسهم الطاقة 1.8% إذ تلقت أسعار النفط دعمًا من آفاق انتعاش الطلب من الصين، المستهلك الرئيس للخام، بعد أن خففت البلاد العديد من إجراءات الرقابة الصارمة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسهم التكنولوجيا وقطاع التعدين، التي كانت من بين القطاعات الأكثر تضررًا الأسبوع الماضي، 0.6% و0.8% على التوالي.

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