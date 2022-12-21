رسميًا.. تعليق الدراسة غدًا في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص

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أعلنت إدارة تعليم جدة، تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس بمدارس جدة ورابغ وخليص، على أن يكون الدوام عن بُعد عبر منصة “مدرستي”.

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هطول الأمطار في جدة

يأتي ذلك في ظل التوقعات بهطول أمطار في جدة، بعد أن دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من مساء الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

وقالت “تعليم جدة”: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 28/ 5/ 1444هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وأضافت: سيكون الدوام يوم غدٍ عن بُعد عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم”.

وكانت جامعة أم القرى في مكة المكرمة أعلنت هي الأخرى تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس؛ بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

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«الدفاع المدني» يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى مساء يوم غد الخميس.

الحالة المطرية المتوقعة تشمل هذه المحافظات

وأوضحت أن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة، تشمل « العاصمة المقدسة وجدة ورابع وبحرة والكامل والجموم وخليص».

وأضافت أن الأمطار الغزيرة المتوقعة بدأت من الساعة الـ 1 من مساء اليوم الأربعاء وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة 2 من مساء يوم غد الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أنه من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة فإنه يتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة منها مكة والمدينة والرياض.

فرصة لهطول أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

تحذير من تقلبات جوية بأجواء المملكة

فيما توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق، حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة.