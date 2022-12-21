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عاجل.. «الدفاع المدني» يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد
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عاجل.. «الدفاع المدني» يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد

عاجل.. «الدفاع المدني» يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد

عاجل.. «الدفاع المدني» يحذر من أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى مساء الغد
٠٣:٥٢:٣٦ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى مساء يوم غد الخميس.

الحالة المطرية المتوقعة تشمل هذه المحافظات

وأوضحت أن الحالة المطرية المتوقعة على منطقة مكة المكرمة، تشمل « العاصمة المقدسة وجدة ورابع وبحرة والكامل والجموم وخليص».

وأضافت أن الأمطار الغزيرة المتوقعة بدأت من الساعة الـ 1 من مساء اليوم الأربعاء وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة 2 من مساء يوم غد الخميس، مطالبة الجميع بالابتعاد عن تجمعات الأمطار وبطون الأودية والسدود.

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تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى

كما أعلنت جامعة أم تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الخميس، وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وكشفت وكالة تعليق الدراسة، أنه بسبب الأمطار الغزيرة القادمة فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في جامعة أم القرى بمكة المكرمة وكافة الفروع، مؤكدة أن أمانة العاصمة المقدسة، رفعت مستوى الجاهزية لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد أنه من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة فإنه يتوقع تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة منها مكة والمدينة والرياض.

فرصة لهطول أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

تحذير من تقلبات جوية بأجواء المملكة

فيما توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق، حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة.

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