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الصحة: 5 إرشادات للحماية من هطول الأمطار والعواصف الرعدية

الصحة: 5 إرشادات للحماية من هطول الأمطار والعواصف الرعدية

الصحة: 5 إرشادات للحماية من هطول الأمطار والعواصف الرعدية
٠٣:٥٤:٣٩ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة 5 إرشادات للحماية من هطول الأمطار والعواصف الرعدية.

1- متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات المختصة.

2- منع الأطفال من اللعب في مناطق تجمع المياه.

3- الابتعاد عن مصادر الكهرباء مثل أعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء.

4- تجنب المرور أو الجلوس في مجاري السيول.

5- إفساح المجال لمركبات الإسعاف والدفاع المدني ومركبات سحب المياه.

سحب رعدية ممطرة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم وحائل والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشرقية من المملكة.

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منها مكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

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الكلمات الدلالية:
الأمطار الصحة الطقس العواصف وزارة وزارة الصحة

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