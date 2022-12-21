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«الأكثر تدميرًا».. إنفلونزا الطيور تضرب أوروبا وتتسبب في إعدام 50 مليونًا من طيور المزارعين
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«الأكثر تدميرًا».. إنفلونزا الطيور تضرب أوروبا وتتسبب في إعدام 50 مليونًا من طيور المزارعين

«الأكثر تدميرًا».. إنفلونزا الطيور تضرب أوروبا وتتسبب في إعدام 50 مليونًا من طيور المزارعين

«الأكثر تدميرًا».. إنفلونزا الطيور تضرب أوروبا وتتسبب في إعدام 50 مليونًا من طيور المزارعين
٠٣:٥٩:٣٤ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أكدت السلطات الصحيّة الأوروبية، الثلاثاء، أن القارة تشهد منذ أكثر من عام موجة “إنفلونزا طيور هي الأكثر تدميرًا” في تاريخها، أدت إلى إعدام نحو 50 مليونًا من طيور المزارع التي طالها الفيروس.

وتأثرت 37 دولة أوروبية بإنفلونزا الطيور، بين أكتوبر 2021 وسبتمبر 2022، وتم اكتشاف ما يقرب من 2500 بؤرة تفشٍ في مزارع القارة، وفق تقرير صادر عن الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والمختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي.

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الحصيلة لاتشمل عمليات الإعدام الوقائية للدجاج والبطّ والديك الرومي

وقالت الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، إن الحصيلة لا تشمل عمليات الإعدام الوقائية للدجاج والبطّ والديك الرومي التي نفذت بالتزامن مع تفشي الفيروس.

وأضافت أنه “لأول مرة” لم يكن هناك فصل واضح بين موجتين وبائيتين، إذ لم تتم السيطرة على الفيروس في الصيف.

كان الوباء في هذا الخريف أكثر ضراوة من العام الماضي، فقد زاد عدد المزارع المتضررة بنسبة 35 في المئة.

وقد رُصد الفيروس أكثر من 600 مرة لدى طيور برية، لا سيما البطّ والبجع، ويقدر التقرير أن ذلك أسهم ربما في انتشار الفيروس بين المزارع.

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استخدام التطعيمات لوقف انتشار الفيروس

وتدرس السلطات الصحية إمكانية استخدام التطعيمات لوقف انتشار الفيروس.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن مخاطر الإصابة لدى البشر منخفضة ومن “منخفضة إلى متوسطة” بالنسبة للأشخاص الذين يعملون على اتصال بالطيور والدواجن.

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أوروبا الدجاج والبطّ والديك الرومي الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية تفشي فيروس إنفلونزا الطيور

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