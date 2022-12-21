مسؤول دولي: استفدنا من تجربة المملكة في مكافحة الفساد (فيديو)

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أشاد الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الدكتور حاتم علي، بتجربة المملكة في مكافحة الفساد.

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تجربة المملكة الرائدة في مكافحة الفساد

وقال في تصريح إلى فضائية “الإخبارية”: “من خلال شراكتنا مع المملكة ومع هيئة النزاهة استفدنا كثيرًا من تجربة المملكة الرائدة في هذا المجال من خلال إنشاء هيئة “النزاهة”، التي تضم كافة الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وبمعاقبته، وبمحاكمته، والوقاية منه”.

وأضاف: “نعمل الآن مع هيئة النزاهة على دعم مبادرة الرياض، (GlobE)، التي تسعى من خلال استضافة المملكة لأمانتها العامة أن تضم أجهزة مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتربط بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون، وأجهزة الشرطة لتوحد وتنسق الجهود في مجال المكافحة الدولية والإقليمة والوطنية في مكافحة الفساد، وهكذا تكون الأمم المتحدة شريكًا للمملكة وتكون قد استفادت هي وباقي دول العالم من التجربة الرائدة التي دعمتها المملكة في هذا المجال”.

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اتفاقية مكة المكرمة

واختتمت أعمال الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، باعتماد مشروع اتفاقية مكة المكرمة، بحضور ومشاركة الوزراء ورؤساء ونواب وممثلي أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

وأعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، رئيس الاجتماع، البيان الختامي باعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، وتوفر إطارًا قانونيًا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.