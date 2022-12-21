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«أمانة جدة» تُعلن أسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف وتطالبهم بهذا الأمر العاجل
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«أمانة جدة» تُعلن أسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف وتطالبهم بهذا الأمر العاجل

«أمانة جدة» تُعلن أسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف وتطالبهم بهذا الأمر العاجل

«أمانة جدة» تُعلن أسماء المرشحين لشغل هذه الوظائف وتطالبهم بهذا الأمر العاجل
٠٢:٥٧:٤٣ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة عدد 33 مرشحًا ومرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الهندسية والتخصصية والفنية لأمانة محافظة جدة، والمعلن عنها بتاريخ 1444/04/05هـ واعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1444/06/01هـ.

على المرشحين التوجه إلى مركز الفحص الطبي

وأوضحت أنه على المرشحين التوجه مباشرة إلى مركز الفحص الطبي «مركز الفحص الشامل» بمدينة جدة، ومن ثم الحضور مباشرة إلى المقر الرئيس لأمانة محافظة جدة بجدة – الإدارة العامة للموارد البشرية؛ وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مشددة على المرشحين اصطحاب الوثائق التالية معهم:

1 – أصل الهوية الوطنية + نسخة منها.

2 – عدد (4) صور شمسية مقاس (4*6) ذو خلفية بيضاء.

3 – العنوان الوطني.

4 – الحساب البنكي.

5 – أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

6 – معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة إلى مفاتيح المعدل.

المقابلة الشخصية شرط لقبول المرشح

 وأشارت الأمانة إلى أن المعلنة أسماؤهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة الموضحة سابقاً، وأن المقابلة الشخصية شرط لقبول المرشح.

 وأكدت أمانة محافظة جدة إلى أن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)… المصدر – (اضغط هنا).

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