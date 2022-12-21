لليوم الثاني.. «الصحة» تُسجل 46 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 49 حالة، و3 حالات وفاة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 826.667 حالة من بينها 2965 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة منها حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

إجمالي حالات التعافي

وأوضحت أن إجمالي حالات التعافي بلغ 814.200 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9502 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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