المرصد الفلكي: غدًا أطول ليل وأقصر نهار في شمال الكرة الأرضية

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قال ‏‏‏مستشار المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، عبد الله الخضيري، إن غدًا الخميس يشهد – بمشيئة الله تعالى – أطول ليل وأقصر نهار فلكيًا في شمال الكرة الأرضية.

أطول نهار وأقصر ليل في جنوب الكرة الأرضية

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن غدًا يوافق الأول من برج الجدي والعكس في جنوب الكره الأرضية حيث يكون أطول نهار وأقصر ليل في جنوب الكرة الأرضية.

الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار

في الوقت نفسه، أعلن «الدفاع المدني» أنه يهيب بالجميع توخي الحذر لاحتمالية هطول أمطار على منطقة المدينة المنورة ابتداءً من مساء اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.

فصل الشتاء قد بدأ فلكيًا

وقال محلل الطقس عقيل العقيل: إن فصل الشتاء قد بدأ فلكيًا وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر، وأقل من 9 درجات مئوية على مناطق وسط المملكة.

بداية الحالة الممطرة الثامنة على هذه المناطق

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ اليوم، الحالة الممطرة الثامنة لموسم 1444هـ، مع هطول أمطار تستمر –بمشيئة الله – لمدة 24 ساعة ابتداءً من اليوم حتى صباح غد الخميس، مشيرًا إلى أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة المكرمة وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوب مهد الذهب، وذلك مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وبقاء الأجواء باردة ليلاً.

تحذير من تقلبات جوية بأجواء المملكة

فيما توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق، حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة.

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