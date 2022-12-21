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إصابات «كورونا» تتجاوز 654 مليونًا حول العالم
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إصابات «كورونا» تتجاوز 654 مليونًا حول العالم

إصابات «كورونا» تتجاوز 654 مليونًا حول العالم

إصابات «كورونا» تتجاوز 654 مليونًا حول العالم
٠٢:٤٥:١١ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أفادت وكالة الأنباء الألمانية، استنادًا إلى بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تخطى 654.4 مليون إصابة حتى صباح الأربعاء.

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ووفقًا لأحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، حتى الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، فإن إجمالي الإصابات وصل إلى 654 مليون و418 ألفا و349.

6 ملايين و669 ألف حالة وفاة

فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى ستة ملايين و669 ألفًا و418 حالة وفاة.

وهناك عدد من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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وفي 30 يناير 2020، توافقت آراء أعضاء لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية على تصنيف تفشي كوفيد على أنه “حالة طوارئ صحية عامة دولية”، ومنذ ذلك الحين لم يُخفض مستوى التأهب.

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