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قد يسبب وفاة الأطفال.. مختص يحذر من تشغيل الهواء الحار أثناء توقف السيارة (فيديو)
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قد يسبب وفاة الأطفال.. مختص يحذر من تشغيل الهواء الحار أثناء توقف السيارة (فيديو)

قد يسبب وفاة الأطفال.. مختص يحذر من تشغيل الهواء الحار أثناء توقف السيارة (فيديو)

قد يسبب وفاة الأطفال.. مختص يحذر من تشغيل الهواء الحار أثناء توقف السيارة (فيديو)
٠٢:٥٥:٠٠ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر رئيس مركز الإرشاد الأسري البيئي الدكتور فهد تركستاني، من تشغيل الهواء الحار وترك الأطفال داخل السيارة، مؤكدًا أن ذلك قد يسبب وفاتهم لقلة وجود الأكسجين.

وأضاف خلال لقاء على برنامج “الإخبارية:” أن كثيرًا من الناس يشغلون الدفاية في السيارة ويتركون أطفالهم داخل الكابينة ثم يذهبون إلى المول لشراء بعض المستلزمات وبعد ساعتين يتفاجأون بوفاة الأطفال.

نصائح يجب اتباعها في حال الرغبة بالتسوق

وتابع: عليك أن توقف سيارتك في مكان مفتوح، لأن الكربون المنبعث من السيارات قد يدخل في الكابينة ويجب فتح هواية المكيف حتى لا تقل نسبة الأوكسجين.

مكيف السيارة قد يتسبب أيضًا في الإصابة بإنفلونزا صيفية

في سياق متصل، كان البروفيسور الألماني توماس لوشر حذر من أن مكيف هواء السيارة قد يؤدي إلى الإصابة بإنفلونزا صيفية، حيث يتسبب الهواء الجاف المنبعث من المكيف في جفاف الأغشية المخاطية ويجعلها عُرضة للفيروسات.

وأضاف لوشر، عضو الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة، أن أعراض الإنفلونزا الصيفية لا تختلف عن أعراض الإنفلونزا الشتوية، والتي تتمثل في السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى.

وللحفاظ على رطوبة الأغشية المخاطية، ينبغي تناول المشروبات بشكل كافٍ، كما ينبغي على المرضى ارتداء الملابس الثقيلة حتى في ظل الأجواء الحارة.

ويمكن للأدوية وأقراص الاستحلاب تخفيف أعراض الإنفلونزا، ولكنها لا تساعد على سرعة الاستشفاء، وفي العادة تستمر الإصابة بالإنفلونزا لمدة أسبوع سواء مع أو بدون زيارة الطبيب.

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