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بالفيديو.. اختصاصي تغذية: النساء أعلى من الرجال في السمنة بنسبة 10%
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بالفيديو.. اختصاصي تغذية: النساء أعلى من الرجال في السمنة بنسبة 10%

بالفيديو.. اختصاصي تغذية: النساء أعلى من الرجال في السمنة بنسبة 10%

بالفيديو.. اختصاصي تغذية: النساء أعلى من الرجال في السمنة بنسبة 10%
٠٢:٣٦:٤٤ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور زايد الشراري، اختصاصي التغذية، إن النساء أعلى من الرجال في السمنة بنسبة تتراوح ما بين 5 وحتى 10%.

وأضاف خلال برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أن أغلب الرجال لديهم نشاط أكبر وأغلب النساء يحرصون على الجلوس في المنزل خصوصًا إذا كان لديهم أطفال

وتابع: “الأفضل هو اتباع حمية غذائية تساعد على إنقاص الوزن”، مشيرًا إلى أن أعمال المنزل تتسبب كذلك في إنقاص الوزن بنحو 500 سعرة حرارية.

يذكر أن “الشراري” هو عضو الجمعية السعودية للتغذية العلاجية وله العديد من الأبحاث والدراسات الخاصة بإنقاص الوزن.

السمنة ترتبط بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى

وتعد “السمنة” مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان.

كما توجد العديد من الأسباب التي تجعل البعض يواجهون صعوبة في إنقاص الوزن، وتنتج السمنة عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائي والنشاط البدني وممارسة الرياضة.

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