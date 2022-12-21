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«الغذاء والدواء» تحذر من مخاطر تناول «الميلاتونين» للمساعدة على النوم

«الغذاء والدواء» تحذر من مخاطر تناول «الميلاتونين» للمساعدة على النوم

«الغذاء والدواء» تحذر من مخاطر تناول «الميلاتونين» للمساعدة على النوم
٠٢:٠٢:٢٢ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت هيئة “الغذاء والدواء” من مخاطر الإفراط في تناول مكمل “الميلاتونين” للإسهام في تخفيف أعراض الإرهاق والمساعدة على الخلود للنوم.

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المخاطر المحتملة لمكمل الميلاتونين

ونشرت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر”، “إنفوجرافًا” يوضح المخاطر المحتملة، على النحو التالي:

-الميلاتونين هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي ويساعد في تنظيم دورة النوم للإنسان.

-يرتبط إفراز الميلاتونين بالمؤثرات الضوئية حول الشخص، حيث يزداد في الظلام ويقل عند وجود الضوء.

-ينخفض إنتاج الميلاتونين مع تقدم العمر.

وأشارت إلى أن من استخدامات مكمل الميلاتونين الغذائي:

-الإسهام في التخفيف من الإحساس بأعراض الإرهاق بعد السفر بسبب اختلاف التوقيت

-الإسهام في تقليل الوقت المستغرق للخلود للنوم.

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أهم المخاطر 

لكنها حذرت من أن هناك عدة مخاطر محتملة للاستخدام المفرط لمكمل الميلاتونين، منها:

-صداع.

-غثيان.

-دوخة.

ونبهت بأنه نظرًا لوجود تعارض بين الميلاتونين مع بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم وأدوية السكري ومنع الحمل، فإنه يوصى باستخدامه تحت إشراف طبي.

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