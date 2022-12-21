«الغذاء والدواء» تحذر من مخاطر تناول «الميلاتونين» للمساعدة على النوم

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حذرت هيئة “الغذاء والدواء” من مخاطر الإفراط في تناول مكمل “الميلاتونين” للإسهام في تخفيف أعراض الإرهاق والمساعدة على الخلود للنوم.

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المخاطر المحتملة لمكمل الميلاتونين

ونشرت الهيئة عبر حسابها في موقع “تويتر”، “إنفوجرافًا” يوضح المخاطر المحتملة، على النحو التالي:

-الميلاتونين هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي ويساعد في تنظيم دورة النوم للإنسان.

-يرتبط إفراز الميلاتونين بالمؤثرات الضوئية حول الشخص، حيث يزداد في الظلام ويقل عند وجود الضوء.

-ينخفض إنتاج الميلاتونين مع تقدم العمر.

وأشارت إلى أن من استخدامات مكمل الميلاتونين الغذائي:

-الإسهام في التخفيف من الإحساس بأعراض الإرهاق بعد السفر بسبب اختلاف التوقيت

-الإسهام في تقليل الوقت المستغرق للخلود للنوم.

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أهم المخاطر

لكنها حذرت من أن هناك عدة مخاطر محتملة للاستخدام المفرط لمكمل الميلاتونين، منها:

-صداع.

-غثيان.

-دوخة.

ونبهت بأنه نظرًا لوجود تعارض بين الميلاتونين مع بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم وأدوية السكري ومنع الحمل، فإنه يوصى باستخدامه تحت إشراف طبي.