بعد الاستحواذ على حصص الأقلية.. «حصانة» تستثمر 2.4 مليار دولار في 3 أصول إماراتية

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تستثمر شركة «حصانة الاستثمارية»، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة، 2.4 مليار دولار أميركي أو ما يعادل 9 مليارات ريال، في ثلاثة من أصول “دي بي ورلد” الرئيسة في دولة الإمارات بالتعاون مع «دي بي ورلد».

وبموجب هذه الصفقة، من المقرر أن تحصل شركة “حصانة” على حصة تمثل 10.2% تقريبًا من الأصول الإماراتية الثلاثة، كما أنه من المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية حوالي 23 مليار دولار لهذه الأصول.

المجموعة اشترت حصص الأقلية في 3 أصول إماراتية

واشترت المجموعة حصص الأقلية في ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمّع الصناعات الوطنية، وتعد هذه هي الصفقة الثانية بعد الإغلاق الناجح لصفقة الشريحة الأولى في يونيو 2022.

بحسب الموقع الرسمي، فإن «حصانة الاستثمارية» هي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية، تستثمر بالأسواق المحلية والعالمية، وتضم أسهم وسندات وملكية خاصة. تحقق عائدًا استثماريًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمعدل 3% سنويًا.

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