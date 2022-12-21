الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لعبوات الزيوت.. «سابك» تطرح مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة بالمملكة
متحدث الأرصاد: الحالة المطرية الحالية على جدة لن تشبه معدلات 24 نوفمبر
جامعة الإمام تحتفي بتخريج طلاب معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا
إهداء أكثر من 75 ألف نسخة من المصحف الشريف على زوار المسجد الحرام
في 5 ثوان.. «واتسآب» يُطلق ميزة إعادة الرسائل المحذوفة
290 وظيفة عاجلة بمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل.. إليك رابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لعبوات الزيوت.. «سابك» تطرح مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة بالمملكة

لعبوات الزيوت.. «سابك» تطرح مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة بالمملكة

لعبوات الزيوت.. «سابك» تطرح مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة بالمملكة
٠١:٢٠:١٤ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

طرحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ذات المحتوى المعاد تدويره ميكانيكيًا (HDPE T3K01B) ضمن باقة منتجات (تروسيركل™)، في إطار التزام الشركة بالإسهام في تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك.

وجرى تطوير المادة الجديدة خصيصًا لعبوات زيت المحرك وزيت التشحيم المصنعة من خلال تقنية القولبة بالنفخ، وتحتوي على 30% تقريبًا من البلاستيك المعاد تدويره ميكانيكيًا بعد الاستهلاك، إذ تسهم المبادرة في تعزيز التحول نحو إتمام دورة التعامل مع نفايات العبوات البلاستيكية في سوق خدمات السيارات في المملكة.

اقرأ أيضًا:

«سابك» تدشن باقة حديثة من مواد البولي إيثيلين عالي الكثافة

الاقتصاد الدائري لخدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات

وأكد مدير عام البلاستيكيات الحرارية الهندسية وحلول السوق في “سابك” عبد الله العتيبي، التزام الشركة بتسريع الانتقال نحو حلول تعزز الاقتصاد الدائري لخدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

وأوضح أن هذا التحول لا يقتصر على تعزيز الابتكار فحسب، بل يتطلب أيضاً التعاون عبر سلسلة القيمة لتنفيذ مبادرات مجدية لإتمام دورة التعامل مع النفايات البلاستيكية على غرار مبادرة (تروسيركل™).

اقرأ أيضًا:

تعاون بين «سابك» و«أرامكو» وشركة صينية لتطوير مجمع صناعي للبتروكيماويات

إعادة التدوير الميكانيكي

وأضاف العتيبي، أنَّ هذا المشروع يعد الأول من نوعه لإعادة التدوير الميكانيكي الذي يهدف إلى إنشاء نموذج أعمال جديد قوي ومستدام في المملكة، ويُظهِر جدوى توسيع نطاق الحلول الدائرية والخبرات المشتركة لإطالة عمر البلاستيك واستعادة القيمة من نفايات عبوات الزيت بعد الاستهلاك.

يُذكر أنَّ إطلاق (سابك) لمادة (HDPE T3K01B) يعزز حلول وخدمات مبادرتها (تروسيركلTM)، التي تضم المواد المعاد تدويرها ميكانيكياً، ومبادرات إتمام دورة التعامل مع النفايات البلاستيكية، وخدمات التصميم بغرض إعادة التدوير، والمنتجات الدائرية المعتمدة المصنعة من إعادة التدوير المتقدمة للبلاستيك المستخدم، والبوليمرات المتجددة المعتمدة القائمة على اللقيم الحيوي.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الاقتصاد الدائري للبلاستيك البولي إيثيلين عالي الكثافة السعودية اليوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك منتجات تروسيركل™

مواد ذات صلة

المزيد
سويدي لـ “المسلمين”: انتظرتكم لتوصلوا لي الحق.. فلما تأخرتم بحثت عنه (صورة)

سويدي لـ “المسلمين”: انتظرتكم لتوصلوا لي الحق.. فلما تأخرتم بحثت عنه (صورة)

١٠:٤١ م، الجمعة، ٢٨ مارس ٢٠١٤
4 اشتراطات للاستقدام من بنجلاديش منها المسح الأمني

4 اشتراطات للاستقدام من بنجلاديش منها المسح الأمني

٠٧:٥٨ ص، الخميس، ٢٢ يناير ٢٠١٥
«أمة فريدة».. كيف حدد المسلمون الأوائل اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة؟

«أمة فريدة».. كيف حدد المسلمون الأوائل اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة؟

١١:٢٥ م، الأحد، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
«الأرصاد» يتوقع: سحب رعدية مع استمرار تأثير العوالق الترابية على هذه المناطق

«الأرصاد» يتوقع: سحب رعدية مع استمرار تأثير العوالق الترابية على هذه المناطق

٠٧:١٩ ص، الخميس، ٠٢ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *