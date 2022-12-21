لعبوات الزيوت.. «سابك» تطرح مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة بالمملكة

تواصل – واس:

طرحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، مادة جديدة من البولي إيثيلين عالي الكثافة ذات المحتوى المعاد تدويره ميكانيكيًا (HDPE T3K01B) ضمن باقة منتجات (تروسيركل™)، في إطار التزام الشركة بالإسهام في تعزيز الاقتصاد الدائري للبلاستيك.

وجرى تطوير المادة الجديدة خصيصًا لعبوات زيت المحرك وزيت التشحيم المصنعة من خلال تقنية القولبة بالنفخ، وتحتوي على 30% تقريبًا من البلاستيك المعاد تدويره ميكانيكيًا بعد الاستهلاك، إذ تسهم المبادرة في تعزيز التحول نحو إتمام دورة التعامل مع نفايات العبوات البلاستيكية في سوق خدمات السيارات في المملكة.

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الاقتصاد الدائري لخدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات

وأكد مدير عام البلاستيكيات الحرارية الهندسية وحلول السوق في “سابك” عبد الله العتيبي، التزام الشركة بتسريع الانتقال نحو حلول تعزز الاقتصاد الدائري لخدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

وأوضح أن هذا التحول لا يقتصر على تعزيز الابتكار فحسب، بل يتطلب أيضاً التعاون عبر سلسلة القيمة لتنفيذ مبادرات مجدية لإتمام دورة التعامل مع النفايات البلاستيكية على غرار مبادرة (تروسيركل™).

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إعادة التدوير الميكانيكي

وأضاف العتيبي، أنَّ هذا المشروع يعد الأول من نوعه لإعادة التدوير الميكانيكي الذي يهدف إلى إنشاء نموذج أعمال جديد قوي ومستدام في المملكة، ويُظهِر جدوى توسيع نطاق الحلول الدائرية والخبرات المشتركة لإطالة عمر البلاستيك واستعادة القيمة من نفايات عبوات الزيت بعد الاستهلاك.

يُذكر أنَّ إطلاق (سابك) لمادة (HDPE T3K01B) يعزز حلول وخدمات مبادرتها (تروسيركلTM)، التي تضم المواد المعاد تدويرها ميكانيكياً، ومبادرات إتمام دورة التعامل مع النفايات البلاستيكية، وخدمات التصميم بغرض إعادة التدوير، والمنتجات الدائرية المعتمدة المصنعة من إعادة التدوير المتقدمة للبلاستيك المستخدم، والبوليمرات المتجددة المعتمدة القائمة على اللقيم الحيوي.