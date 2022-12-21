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متحدث الأرصاد: الحالة المطرية الحالية على جدة لن تشبه معدلات 24 نوفمبر
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عقيل العقيل: فصل الشتاء بدأ فلكيًا ودرجات الحرارة قد تصل إلى الصفر (فيديو)

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متحدث الأرصاد: الحالة المطرية الحالية على جدة لن تشبه معدلات 24 نوفمبر

متحدث الأرصاد: الحالة المطرية الحالية على جدة لن تشبه معدلات 24 نوفمبر

متحدث الأرصاد: الحالة المطرية الحالية على جدة لن تشبه معدلات 24 نوفمبر
٠١:١٨:١٢ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إنه لا توجد أي مؤشرات على أن الحالة المطرية الحالية على جدة ستكون بمعدلات أمطار 24 نوفمبر.

وأوضح “القحطاني” أن المركز يراقب تطورات الحالة الجوية على مناطق المملكة وينسق مع الجهات المعنية بالتعامل الميداني.

وكشف محلل الطقس عقيل العقيل، أن فصل الشتاء قد بدأ فلكيًا وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر، وأقل من 9 درجات مئوية على مناطق وسط المملكة.

بداية الحالة الممطرة الثامنة على هذه المناطق

من جهته، قال محلل الطقس عقيل العقيل، إن فصل الشتاء قد بدأ فلكيًا وقد تصل درجات الحرارة إلى الصفر، وأقل من 9 درجات مئوية على مناطق وسط المملكة.

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ اليوم، الحالة الممطرة الثامنة لموسم 1444هـ، مع هطول أمطار تستمر –بمشيئة الله – لمدة 24 ساعة ابتداءً من اليوم  حتى صباح غد الخميس.

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة المكرمة وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوب مهد الذهب، وذلك مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وبقاء الأجواء باردة ليلاً.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد الحالة المطرية القحطاني المركز الوطني للأرصاد جدة

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