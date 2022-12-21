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جامعة الإمام تحتفي بتخريج طلاب معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا
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جامعة الإمام تحتفي بتخريج طلاب معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا

جامعة الإمام تحتفي بتخريج طلاب معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا

جامعة الإمام تحتفي بتخريج طلاب معهد العلوم الإسلامية والعربية بإندونيسيا
٠١:١٥:٢٠ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس

احتفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حفل تخريج الدفعات (44 و 45 و 46) من طلاب وطالبات معهد العلوم الإسلامية والعربية في إندونيسيا.

جاء ذلك بحضور رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عاصم بن عابد الثقفي، وعدد من قيادات الجامعة، ومنسوبي المكاتب والملحقيات التابعة للسفارة السعودية بجاكرتا .

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المملكة وجهة رئيسية لطلاب العلم

وأكَّد رئيس الجامعة دور المملكة كوجهة رئيسية لطلاب العلم في العلوم الإسلامية واللغة العربية، مشيراً إلى أن معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا اُفتتح سنة 1400 من الهجرة النبوية، ليَكون منطلقًا لنشر العلوم الإسلامية والعربية وجسرًا لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين المملكة وجمهورية إندونيسيا.

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من جانبه أشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا إلى قيام المعهد بتخريج كوكبة ممن نهلوا من علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية بمفهومها الوسطي المعتدل.

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