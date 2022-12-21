الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
إهداء أكثر من 75 ألف نسخة من المصحف الشريف على زوار المسجد الحرام
في 5 ثوان.. «واتسآب» يُطلق ميزة إعادة الرسائل المحذوفة
290 وظيفة عاجلة بمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل.. إليك رابط التقديم
عقيل العقيل: فصل الشتاء بدأ فلكيًا ودرجات الحرارة قد تصل إلى الصفر (فيديو)
اقتحام «الأقصى».. الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسير محرر
«خدمات الطاقة» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

إهداء أكثر من 75 ألف نسخة من المصحف الشريف على زوار المسجد الحرام

إهداء أكثر من 75 ألف نسخة من المصحف الشريف على زوار المسجد الحرام

إهداء أكثر من 75 ألف نسخة من المصحف الشريف على زوار المسجد الحرام
٠١:٠٦:٠٤ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة المصاحف بتوزيع 75 ألفًا و500 نسخه من المصحف الشريف على قاصدي وزوار المسجد الحرام خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري.

 إهداء أكثر من (75) ألف نسخة من المصحف الشريف على قاصدي المسجد الحرام 

وتسلم كل زائر هديته المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ وذلك ضمن برامج الإدارة في موسم العمرة.

اقرأ أيضًا:

تزويد المسجد الحرام بـ 40 ألف مصحف خلال شهر رمضان

توزيع 300 ألف نسخة من المصحف الشريف

وكان مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة قام بتوزيع 300 ألف نسخة من المصحف الشريف وبالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك عبر أروقة المسجد الحرام النبوي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة ومسجد قباء، عبر نقاط توزيع مخصصة.

ويأتي مشروع توزيع المصحف الشريف الذي أطلقته منصة “إحسان” في إطار تمكين فاعلي الخير والواقفين من التبرع وفق منظومة متكاملة تضمن وصول التبرعات عبر المنصة الوطنية وبطرق آمنة وميسرة.

اقرأ أيضًا:

تزامنًا مع وصول ضيوف الرحمن.. تزويد المسجد الحرام بـ 80 ألف نسخة من المصحف الشريف

وقف القرآن الكريم لعباد الله المصلين

كما يهدف مشروع توزيع المصحف الشريف عبر منصة إحسان إلى وقف القرآن الكريم لعباد الله المصلين داخل المساجد من الحجاج والمعتمرين وزوار بيوت الله؛ مما يعينهم على قراءة القرآن وتدبره، والمساهمة في فعل الخير.

وأثنى عدد من الزوار والمواطنين من المعتمرين على الجهود والأعمال الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل العناية بالقرآن الكريم، والسعي في نشر كتاب الله لجميع المسلمين في أنحاء العالم، والمساهمة في إيصاله لكل المسلمين في كل مكان.

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية إدارة المصاحف السعودية اليوم زوار المسجد الحرام شهر جمادى الأولى وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

مواد ذات صلة

المزيد
أولياء أمور يطالبون بوضع وثيقة حقوق لأسر الطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة

أولياء أمور يطالبون بوضع وثيقة حقوق لأسر الطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة

٠١:٥١ ص، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠١٦
«بعلبكي»: لست سفاحة.. وهذا موعد عودتي للمملكة

«بعلبكي»: لست سفاحة.. وهذا موعد عودتي للمملكة

٠٨:٠٧ ص، الأحد، ٠٦ أغسطس ٢٠١٧
وفاة مواطنة بـ«كورونا» في الرياض

وفاة مواطنة بـ«كورونا» في الرياض

٠٢:٤٢ م، الخميس، ١٧ مارس ٢٠١٦
بالفيديو.. أم سورية تودع طفلتها بعد مقتلها على يد قوات “الأسد”

بالفيديو.. أم سورية تودع طفلتها بعد مقتلها على يد قوات “الأسد”

٠٨:١١ م، الأحد، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *