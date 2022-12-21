إهداء أكثر من 75 ألف نسخة من المصحف الشريف على زوار المسجد الحرام

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قامت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة المصاحف بتوزيع 75 ألفًا و500 نسخه من المصحف الشريف على قاصدي وزوار المسجد الحرام خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري.

وتسلم كل زائر هديته المتمثلة في نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ وذلك ضمن برامج الإدارة في موسم العمرة.

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توزيع 300 ألف نسخة من المصحف الشريف

وكان مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة قام بتوزيع 300 ألف نسخة من المصحف الشريف وبالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك عبر أروقة المسجد الحرام النبوي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة ومسجد قباء، عبر نقاط توزيع مخصصة.

ويأتي مشروع توزيع المصحف الشريف الذي أطلقته منصة “إحسان” في إطار تمكين فاعلي الخير والواقفين من التبرع وفق منظومة متكاملة تضمن وصول التبرعات عبر المنصة الوطنية وبطرق آمنة وميسرة.

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وقف القرآن الكريم لعباد الله المصلين

كما يهدف مشروع توزيع المصحف الشريف عبر منصة إحسان إلى وقف القرآن الكريم لعباد الله المصلين داخل المساجد من الحجاج والمعتمرين وزوار بيوت الله؛ مما يعينهم على قراءة القرآن وتدبره، والمساهمة في فعل الخير.

وأثنى عدد من الزوار والمواطنين من المعتمرين على الجهود والأعمال الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل العناية بالقرآن الكريم، والسعي في نشر كتاب الله لجميع المسلمين في أنحاء العالم، والمساهمة في إيصاله لكل المسلمين في كل مكان.