290 وظيفة عاجلة بمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل.. إليك رابط التقديم

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أعلنت مجموعة النصبان القابضة، عن فتح باب التوظيف الفوري لشغل أكثر من (290) وظيفة شاغرة لمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

الوظائف و المؤهلات المطلوبة:

– مهندس موقع.

– مساعد مهندس موقع.

– مهندس مدني.

– مهندس كهرباء.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس إلكترونيات.

– مبرمج صيانة.

– فني كهرباء.

– فني ميكانيكا / تشغيل وصيانة.

– فني إلكترونيات / أجهزة تحكم.

– فني صيانة أجهزة مكتبية.

– مساعد فني.

– بناء عام.

– مبلط.

– سباك عام.

– دهان مباني.

– نجار.

– فني بستنة.

– عامل زراعة وبستنة.

– عامل.

– مسؤول وردية.

– مسؤولة وردية.

– سكرتير.

– ضابط اتصال.

– مصمم جرافيك.

– مكبر صور فتوغرافية.

– مشغل آلة طباعة ملونة.

– فني مونتاج.

– أخصائي إدارة جودة.

– رسام إلكتروني.

– مراقب سلامة و صحة مهنية.

– فني مصاعد.

.. وأخرى.

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نبذة عن المجموعة:

– تأسست مجموعة النصبان في 1398هـ الموافق لعام 1977م، وبدأت عملها في مجال التجارة، وتخصصت في مجال تشغيل وصيانة للهيئات والمؤسسات والقطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة):

Career@nasban.com.sa

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