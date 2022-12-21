الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
290 وظيفة عاجلة بمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل.. إليك رابط التقديم
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290 وظيفة عاجلة بمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل.. إليك رابط التقديم

290 وظيفة عاجلة بمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل.. إليك رابط التقديم

290 وظيفة عاجلة بمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل.. إليك رابط التقديم
١٢:٥٣:٥٨ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة النصبان القابضة، عن فتح باب التوظيف الفوري لشغل أكثر من (290) وظيفة شاغرة لمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

الوظائف و المؤهلات المطلوبة:
– مهندس موقع.
– مساعد مهندس موقع.
– مهندس مدني.
– مهندس كهرباء.
– مهندس ميكانيكا.
– مهندس إلكترونيات.
– مبرمج صيانة.
– فني كهرباء.
– فني ميكانيكا / تشغيل وصيانة.
– فني إلكترونيات / أجهزة تحكم.
– فني صيانة أجهزة مكتبية.
– مساعد فني.
– بناء عام.
– مبلط.
– سباك عام.
– دهان مباني.
– نجار.
– فني بستنة.
– عامل زراعة وبستنة.
– عامل.
– مسؤول وردية.
– مسؤولة وردية.
– سكرتير.
– ضابط اتصال.
– مصمم جرافيك.
– مكبر صور فتوغرافية.
– مشغل آلة طباعة ملونة.
– فني مونتاج.
– أخصائي إدارة جودة.
– رسام إلكتروني.
– مراقب سلامة و صحة مهنية.
– فني مصاعد.
.. وأخرى.

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نبذة عن المجموعة:

– تأسست مجموعة النصبان في 1398هـ الموافق لعام 1977م، وبدأت عملها في مجال التجارة، وتخصصت في مجال تشغيل وصيانة للهيئات والمؤسسات والقطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة):
Career@nasban.com.sa
المصدر :
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