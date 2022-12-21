290 وظيفة عاجلة بمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل.. إليك رابط التقديم
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أعلنت مجموعة النصبان القابضة، عن فتح باب التوظيف الفوري لشغل أكثر من (290) وظيفة شاغرة لمشروع استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.
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وفيما يلي التفاصيل والشروط:
الوظائف و المؤهلات المطلوبة:
– مهندس موقع.
– مساعد مهندس موقع.
– مهندس مدني.
– مهندس كهرباء.
– مهندس ميكانيكا.
– مهندس إلكترونيات.
– مبرمج صيانة.
– فني كهرباء.
– فني ميكانيكا / تشغيل وصيانة.
– فني إلكترونيات / أجهزة تحكم.
– فني صيانة أجهزة مكتبية.
– مساعد فني.
– بناء عام.
– مبلط.
– سباك عام.
– دهان مباني.
– نجار.
– فني بستنة.
– عامل زراعة وبستنة.
– عامل.
– مسؤول وردية.
– مسؤولة وردية.
– سكرتير.
– ضابط اتصال.
– مصمم جرافيك.
– مكبر صور فتوغرافية.
– مشغل آلة طباعة ملونة.
– فني مونتاج.
– أخصائي إدارة جودة.
– رسام إلكتروني.
– مراقب سلامة و صحة مهنية.
– فني مصاعد.
.. وأخرى.
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نبذة عن المجموعة:
– تأسست مجموعة النصبان في 1398هـ الموافق لعام 1977م، وبدأت عملها في مجال التجارة، وتخصصت في مجال تشغيل وصيانة للهيئات والمؤسسات والقطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/05/27هـ الموافق 2022/12/21م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة):
Career@nasban.com.sa
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