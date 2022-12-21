إنجاز طبي.. «تخصصي جدة» يجري أول جراحة مخ باستخدام الروبوت

تواصل – فريق التحرير:

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، لأول مرة في إجراء عملية جراحية بالمخ باستخدام الروبوت الآلي.

ويهدف ذلك لتقليل مخاطر وتبعات العمليات الجراحية التقليدية التي تترافق مع كل عملية، وهو ما يتواءم مع رسالة المستشفى في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمرضى المستفيدين.

اقرأ أيضًا:

روبوت ينقذ مريضًا.. أزال ورمًا سرطانيًا من حلقه

تفاصيل العملية

وقام فريق جراحي بقيادة رئيس قسم الأمراض العصبية بالمستشفى الاستشاري الدكتور محمد بن محفوظ، والاستشاري في جراحة الأعصاب الدكتور صالح باعيسى، والاستشاري المشارك في جراحة الأعصاب الدكتورة أفنان الخوتاني، بإجراء العملية والتي هدفت إلى استخراج عينة (خزعة)، وذلك لفحص وتحديد وجود أو درجة المرض.

وأوضح بن محفوظ، أن استخدام الروبوت الآلي في جراحة المخ فعّال في تعيين النقاط المراد استهدافها جراحياً بدقة متناهية، مما يجنب المريض المضاعفات الجانبية التي تحدث في العمليات التقليدية.

وأضاف أن استخدام الروبوت يمكن الجراحين من إجراء عمليات دقيقة ومعقدة، قد تتعذر باستخدام الأساليب الأخرى، وأن استخدام هذه التقنية توسع، ليشمل جراحات الصرع الدقيقة والأمراض الحركية الأخرى.

ويشتمل النظام الجراحي الروبوتي على ذراع مزودة بكاميرا، وأذرعًا آلية متصلة بأدوات جراحية، يقوم من خلالها الجرَّاح بالتحكم في الأذرع، بينما يجلس أمام شاشة تحكم متصلة بحاسب آلي، بالقرب من طاولة العمليات، إذ توفر وحدة التحكم للجرَّاح عرضاً مكبراً ثلاثي الأبعاد، وعال الوضوح لموقع الجراحة.

اقرأ أيضًا:

طلاب بالمملكة يبتكرون «روبوت» يترجم الكلام إلى لغة الإشارة (فيديو)

استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية

ويلتزم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتوفير أحدث التقنيات الطبية الآمنة للعمليات الجراحية المفتوحة التقليدية، إما باستخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا كالجراحة بمساعدة الروبوت أو الجراحة بتقنية المنظار، لتحسين تجربة المريض، وتقليص فترة إقامته بالمستشفى، وتسريع عودته للحياة الطبيعية، وهو ما يساهم في زيادة كفاءتها التشغيلية وقدرتها الاستيعابية.