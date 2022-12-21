اقتحام «الأقصى».. الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسير محرر

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عشرة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة .

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين بعد اقتحامها لقرى قضاء جنين وتخللت عمليات الاقتحام مداهمة منازل وإطلاق قنابل غازية مسيلة للدموع، كما اعتقلت أربعة شبان من رام الله والخليل وبيت لحم بينهم أسير محرر.

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وفي السياق ذاته ، جدد مستوطنون صباح اليوم اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال التي تواصل انتشارها على بوابات الأقصى، لعرقلة وصول المصلين لباحاته.

3 رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

فيما وجهت السلطة الفلسطينية، ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر «الهند»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، اعتداءاتها اللاإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.

مقتل المعتقل ناصر أبو حميد بالإهمال الطبي

وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في رسائله إلى مقتل المعتقل ناصر أبو حميد جراء تعرضه لجميع أشكال المعاملة السيئة، بما في ذلك الإهمال الطبي، موضحًا أن النداءات المتكررة للإفراج عنه لتلقي العلاج الطبي العاجل بعد إصابته بالسرطان، انتهاك خطير لالتزامات القانون الإنساني الدولي.

وشدد منصور، على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بشكل عاجل وجاد وملموس لمواجهة جرائم الحرب الصارخة والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

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