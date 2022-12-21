الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
اقتحام «الأقصى».. الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسير محرر
«خدمات الطاقة» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم
إنجاز طبي.. «تخصصي جدة» يجري أول جراحة مخ باستخدام الروبوت
فريق «مشاة الجزيرة» يستضيف «مشاة الرياض» ضمن مبادرة «أحياؤنا تمشي»
بجانب تعهد الصين.. 7 مؤشرات على انهيار الدولار في 2023
في هذه المجالات.. «تقييم» تُعلن إطلاق دوراتها التدريبية لعام 2023م

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اقتحام «الأقصى».. الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسير محرر

اقتحام «الأقصى».. الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسير محرر

اقتحام «الأقصى».. الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بينهم أسير محرر
١٢:٣٩:٣١ م، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم عشرة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة .

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أنَّ قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين بعد اقتحامها لقرى قضاء جنين وتخللت عمليات الاقتحام مداهمة منازل وإطلاق قنابل غازية مسيلة للدموع، كما اعتقلت أربعة شبان من رام الله والخليل وبيت لحم بينهم أسير محرر.

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وفي السياق ذاته ، جدد مستوطنون صباح اليوم اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال التي تواصل انتشارها على بوابات الأقصى، لعرقلة وصول المصلين لباحاته.

3 رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن

فيما وجهت السلطة الفلسطينية، ثلاث رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر «الهند»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، اعتداءاتها اللاإنسانية على أبناء الشعب الفلسطيني.

مقتل المعتقل ناصر أبو حميد بالإهمال الطبي

وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في رسائله إلى مقتل المعتقل ناصر أبو حميد جراء تعرضه لجميع أشكال المعاملة السيئة، بما في ذلك الإهمال الطبي، موضحًا أن النداءات المتكررة للإفراج عنه لتلقي العلاج الطبي العاجل بعد إصابته بالسرطان، انتهاك خطير لالتزامات القانون الإنساني الدولي.

وشدد منصور، على ضرورة أن يتصرف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بشكل عاجل وجاد وملموس لمواجهة جرائم الحرب الصارخة والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضًا:

مجددًا.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الكلمات الدلالية:
الضفة القدس المسجد الأقصى فلسطين قوات الاحتلال ناصر أبو حميد

مواد ذات صلة

المزيد
زراعة 4 كلى لطفلين بعمليتين نادرتين في الدمام

زراعة 4 كلى لطفلين بعمليتين نادرتين في الدمام

٠٩:٤٩ م، الأثنين، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٤
فريق بحثي من «جامعة المجمعة» يحدد مسببات الأمراض البكتيرية لمدخني «الشيشة»

فريق بحثي من «جامعة المجمعة» يحدد مسببات الأمراض البكتيرية لمدخني «الشيشة»

١٢:٤٤ ص، الخميس، ١٠ أغسطس ٢٠١٧
«الهلال الأحمر» تكشف حقيقة إلقاء إسعاف لمريض أمام باب مستشفى بالقنفذة

«الهلال الأحمر» تكشف حقيقة إلقاء إسعاف لمريض أمام باب مستشفى بالقنفذة

٠٢:١٣ ص، الخميس، ٢٩ يونيو ٢٠١٧
وافد يقتل «خليجياً» داخل خيمة في حفر الباطن

وافد يقتل «خليجياً» داخل خيمة في حفر الباطن

٠٣:٤٣ م، الجمعة، ٣٠ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *