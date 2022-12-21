صورته تُبكي مواقع التواصل.. جامعة برمنجهام تمنح شهادة الدكتوراه لأهل مبتعث متوفى

تواصل – فريق التحرير:

بعد أن قدّم رسالته قبل وفاته بيومين، قررت جامعة برمنجهام منح شهادة الدكتوراه لأهل المبتعث المتوفى «تركي القحطاني».

قدّم رسالته قبل وفاته بيومين

وحسب ما ذكره في برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية»، فقد منحت جامعة برمنجهام شهادة الدكتوراه لأهل المبتعث المتوفى تركي القحطاني وذلك بعد أن قدّم رسالته قبل وفاته بيومين.

وأوضح أن المبتعث الراحل – رحمه الله – قد عاني في سنوات دراسته الأخيرة من مرض أسفر عن تدهور صحته ووفاته، وأنه حصل على شهادة الدكتوراه في البحث في «وجه نظر الرجال السعوديين تجاه توظيف المرأة السعودية».

ونشر حساب «المدونة التعليمية»، على «تويتر» صورة المبتعث تركي القحطاني، وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل حيث تأثر المغردون بموت الطالب المجتهد قبل أن يحصل على شهادته التي انتظر طويلًا لحظة النجاح والفوز بها.

وعبر النشطاء على حساباتهم المختلفة عن حزنهم العميق وأسفهم الشديد متأثرين بحالة المبتعث المتوفى، داعين الله تعالى أن يرحمه ويغفر ويلهم أهله الصبر والسلوان ويتقبل عمله خالصًا لوجهه الكريم.

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