«خدمات الطاقة» تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات.. رابط التقديم

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أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة” المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة مختلف المؤهلات.

وقالت إنه مطلوب عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في الدمام وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1-محلل سجل أول

المؤهلات والخبرة

-درجة البكالوريوس في الهندسة أو في العلوم البحتة أو التطبيقية من جامعة معترف بها.

– ماجستير أو درجة أعلى في هندسة البترول ، المدنية ، التعدين ، الجيولوجيا الإنشائية هي الأفضل.

– أكثر من 7 خبرة ذات صلة في وضع مماثل في مؤسسة معترف بها عالميًا في الشركات العاملة أو خدمات حقول النفط أو الطاقة أو القطاعات المماثلة.

2-مدير توصيل خدمة Wireline

المؤهلات والخبرة

-درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.

– خبرة 13 سنة في دور مماثل.

3-مدير فني وايرلاين

المؤهلات والخبرة

– بكالوريوس هندسة (ميكانيكي ، كهربائي ، بترول).

– خبرة تزيد عن 14 عامًا في عمليات Wireline.

4-قائد العمليات التجارية

المؤهلات والخبرة

– بكالوريوس في المالية أو التخصصات ذات الصلة.

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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