الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
صورته تُبكي مواقع التواصل.. جامعة برمنجهام تمنح شهادة الدكتوراه لأهل مبتعث متوفى
روسيا تعاني بعد حظر دخول نفطها إلى أوروبا.. و11% تراجعًا في صادراتها
القبض على مواطن ارتكب هذه الجريمة في القصيم
بهذه الخطوات.. إمارة جازان تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة التفوق والإبداع
استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
بالأسماء والأرقام.. تعرف على أبرز اللوحات المميزة في المزاد الإلكتروني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بهذه الخطوات.. إمارة جازان تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة التفوق والإبداع

بهذه الخطوات.. إمارة جازان تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة التفوق والإبداع

بهذه الخطوات.. إمارة جازان تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة التفوق والإبداع
١١:٣٤:٤٦ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إمارة منطقة جازان، أنها تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة «جازان للتفوق والإبداع»، مؤكدة أن جازان للتفوق والإبداع تجدد دعوتها للمنافسة والترشيح في دورتها الخامسة عشرة للعام الحالي 1444 هـ.

تطوير الجائزة يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائمًا وبتوجيهات من سمو أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.

الصورة

الجائزة شهدت تعديلات نوعية في كافة الفروع

وأشار إلى أن الجائزة تحولت في الدورات السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليميًا ودوليًا مبينًا أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعيًا الراغبين والمهتمين بالمشاركة بالاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني.

خطوات الترشح لـ جائزة «جازان للتفوق والإبداع»

وأوضحت الإمارة على حسابها في «تويتر»، أنها تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة «جازان للتفوق والإبداع»، وذلك عبر عدد من الخطوات:

1 – الخطوة الأولى، التوجّه إلى النظام الداخلي من هنا لإنشاء حساب جديد أو استعادة كلمة المرور.

2 – الخطوة الثانية، التوجّه إلى الملف الشخصي لتحديث بيانات الحساب وإعداده للدورة الحالية.

3 – الخطوة الثالثة، الاشتراك بالدورة الحالية عبر سجّل المشاركة بالجائزة بناءً على معلومات ملفك الشخصي.

4 – الخطوة الرابعة، ستحصل على رقم طلب خاص بمشاركتك، يمكنك رؤية سجّل مشاركتك ورفع الشواهد اللازمة.

اقرأ أيضًا:

وكيل جامعة جازان: تدشين 21 مشروعًا بتكلفة 13 مليار و400 مليون ريال

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية إمارة جازان جائزة التفوق والإبداع جازان

مواد ذات صلة

المزيد
بعد زيارة ولي ولي العهد.. روسيا تعتذر عن استقبال أعضاء وفد المخلوع والحوثيين

بعد زيارة ولي ولي العهد.. روسيا تعتذر عن استقبال أعضاء وفد المخلوع والحوثيين

٠٩:٤٨ م، السبت، ٢٠ يونيو ٢٠١٥
«ساب» يستعد لعلاج ألفي طالب وطالبة مُدمني تدخين مجاناً

«ساب» يستعد لعلاج ألفي طالب وطالبة مُدمني تدخين مجاناً

٠٨:٤٦ م، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠١٦
الأمير «خالد بن سلمان» يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

الأمير «خالد بن سلمان» يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

٠٨:٤٩ ص، الثلاثاء، ٠٧ يناير ٢٠٢٠
استطلاع: 55% من مستقلي مركبات الأجرة في المملكة طلاب

استطلاع: 55% من مستقلي مركبات الأجرة في المملكة طلاب

٠٣:٢٣ م، الثلاثاء، ٠٧ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *