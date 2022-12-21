بهذه الخطوات.. إمارة جازان تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة التفوق والإبداع

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أعلنت إمارة منطقة جازان، أنها تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة «جازان للتفوق والإبداع»، مؤكدة أن جازان للتفوق والإبداع تجدد دعوتها للمنافسة والترشيح في دورتها الخامسة عشرة للعام الحالي 1444 هـ.

تطوير الجائزة يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة

وأوضح الأمين العام للجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، أن الجائزة تحرص دائمًا وبتوجيهات من سمو أمير منطقة جازان، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وسمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الأمناء، على تطوير الجائزة ودعمها بما يخدم جميع المجالات ويزيد من المنافسة بين المتقدمين.

الجائزة شهدت تعديلات نوعية في كافة الفروع

وأشار إلى أن الجائزة تحولت في الدورات السابقة من جائزة محلية لتؤدي دوراً إقليميًا ودوليًا مبينًا أن الجائزة شهدت تعديلات نوعية في الفروع كافة بما يضمن تحقيق أعلى قدر من التنافس والتأثير، داعيًا الراغبين والمهتمين بالمشاركة بالاطلاع على شروط ومعايير الترشح، والتعرف على المزيد من المعلومات عبر موقع الجائزة الإلكتروني.

خطوات الترشح لـ جائزة «جازان للتفوق والإبداع»

وأوضحت الإمارة على حسابها في «تويتر»، أنها تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة «جازان للتفوق والإبداع»، وذلك عبر عدد من الخطوات:

1 – الخطوة الأولى، التوجّه إلى النظام الداخلي من هنا لإنشاء حساب جديد أو استعادة كلمة المرور.

2 – الخطوة الثانية، التوجّه إلى الملف الشخصي لتحديث بيانات الحساب وإعداده للدورة الحالية.

3 – الخطوة الثالثة، الاشتراك بالدورة الحالية عبر سجّل المشاركة بالجائزة بناءً على معلومات ملفك الشخصي.

4 – الخطوة الرابعة، ستحصل على رقم طلب خاص بمشاركتك، يمكنك رؤية سجّل مشاركتك ورفع الشواهد اللازمة.

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