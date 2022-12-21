روسيا تعاني بعد حظر دخول نفطها إلى أوروبا.. و11% تراجعًا في صادراتها

تواصل – فريق التحرير:

تعاني روسيا حاليًا بسبب قرار حظر دخول نفطها إلى الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة من القرارات التي تم تطبيقها بالفعل لردعها عن الحرب التي تخوضها في أوكرانيا المجاورة.

وبحسب صحيفة “كوميرسانت” الروسية فإن صادرات النفط الروسي سجلت تراجعًا بنحو 11% في الفترة من 1 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

ويشمل هذا التراجع الشحنات عبر خطوط الأنابيب والمنقولة بحرًا والتي بلغت في المجمل 560 ألف طن يوميًا تقريبًا خلال الفترة المذكورة.

قرار الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ

وفي الأول من الشهر الجاري، دخل قرار الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا بحظر استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا بأكثر من 60 دولارًا للبرميل حيز التنفيذ.

وتعد روسيا مورد النفط الرئيس إلى أوروبا، حيث غطت حوالي 20% من احتياجات القارة من الخام.

وتواصل الدول الغربية تشديد عقوباتها على روسيا ردًا على العملية الروسية في أوكرانيا، وكان الغرض منها محاولة الحد من إيرادات موسكو من صادرات النفط.

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