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القبض على مواطن ارتكب هذه الجريمة في القصيم

القبض على مواطن ارتكب هذه الجريمة في القصيم

القبض على مواطن ارتكب هذه الجريمة في القصيم
١١:٣٦:٢٣ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

تمكنت دوريات الأمن بمنطقة القصيم، اليوم الأربعاء، من القبض على مواطن، بتهمة إتلاف جهاز صراف آلي لأحد البنوك بمحافظة العنيزة.

أحيل إلى النيابة العامة

وأفاد حساب “الأمن العام” على تويتر، بأنه المواطن المتهم تعمد إتلاف الجهاز، وقد جرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ومؤخرًا، تمكنت دوريات الأمن بمنطقة القصيم، من القبض على مواطن، بتهمة إتلاف جهاز رصد آلي، عمدًا، بإحدى الطرق العامة بالمدينة، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مواطن ظهر في محتوى مرئي وهو يطلق النار في الهواء من بندقية، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وأوضح بيان نشره الأمن العام على موقع التواصل الاجتماع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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