بعد انتزاع اعترافاته.. النظام الإيراني يُنهي حياة أحد الشباب المتظاهرين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن حكمًا بالإعدام صدر اليوم بحق الشاب شعيب ميربلوشزهي ريغي، البالغ من العمر 18 عامًا والذي اعتقل في زاهدان جنوب شرقي إيران، في أكتوبر الماضي أثناء الاحتجاجات، وذلك بعدما تعرض للتعذيب لانتزاع الاعترافات.

إغلاق المدارس والجامعات لليوم الرابع

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد تم إغلاق المدارس والجامعات لليوم الرابع على التوالي في مدينة «أراك»، شمالي إيران، والتي شهدت احتجاجات كبيرة خلال الانتفاضة الجارية في البلاد.

فيما قرر رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تعيين أعضاء لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وقمع المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام.

البرلمان النمساوي يتبنى قضايا 183 سجينًا سياسيًا

وأعلن جميع أعضاء البرلمان النمساوي البالغ عددهم 183 نائبًا أنهم سيتبنون قضايا 183 سجينًا سياسيًا في إيران.

وفي المؤتمر الصحافي للبرلمان النمساوي، تم الإعلان أن جميع أعضاء البرلمان سيتبنون – في خطوة تاريخية وبالتعاون مع أحزاب الأغلبية الأربعة – قضايا المتهمين السياسيين في إيران.

مطالبات واسعة بسحب الأموال من البنوك

يأتي هذا في الوقت الذي انطلقت فيه حملات على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران بسحب الأموال من البنوك أو تحويلها إلى دولار أو ذهب وهو ما قوبل بترحيب بين المواطنين.

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