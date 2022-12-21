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استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
١١:٢٢:٤٣ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.00.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.98

دينار كويتي 12.28

ريال عماني 9.78

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.58

فرنك سويسري 4.06

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