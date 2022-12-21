الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
صورته تُبكي مواقع التواصل.. جامعة برمنجهام تمنح شهادة الدكتوراه لأهل مبتعث متوفى
روسيا تعاني بعد حظر دخول نفطها إلى أوروبا.. و11% تراجعًا في صادراتها
القبض على مواطن ارتكب هذه الجريمة في القصيم
بهذه الخطوات.. إمارة جازان تدعو منسوبيها للترشح لـ جائزة التفوق والإبداع
استقرار اليورو.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال
بالأسماء والأرقام.. تعرف على أبرز اللوحات المميزة في المزاد الإلكتروني

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أقلها في طريف والقريات.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أقلها في طريف والقريات.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

أقلها في طريف والقريات.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة
١١:٠٠:٠٠ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 31 درجة في مكة المكرمة والقنفذة، و30 درجة في جدة وجازان وينبع، و31 درجة في جدة وجازان و28 درجة في المدينة المنورة، و23 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 19 درجة، وكانت أقل درجة حرارة مسجلة اليوم 17 درجة مئوية في طريف والباحة.

الصورة

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة متاحة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة.

الصورة

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة و تكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضًا:

تستمر حتى الخميس.. «الحصيني»: اليوم بداية الحالة الممطرة الثامنة على هذه المناطق

الكلمات الدلالية:
أخبا السعودية أخبار السعودية اليوم الأرصاد الأمطار حالة الطقس درجات الحرارة

مواد ذات صلة

المزيد
بدء استقدام خادمات وسائقين من فيتنام

بدء استقدام خادمات وسائقين من فيتنام

٠١:٤٦ م، الجمعة، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٤
حملة لمقاطعة اكتتاب البنك الأهلي وسحب الودائع

حملة لمقاطعة اكتتاب البنك الأهلي وسحب الودائع

٠٨:٤٩ م، السبت، ١٨ أكتوبر ٢٠١٤
عسيري: قرار المملكة بإرسال قوات إلى سوريا لا رجعة فيه.. وننتظر التحالف

عسيري: قرار المملكة بإرسال قوات إلى سوريا لا رجعة فيه.. وننتظر التحالف

٠٧:٥٩ م، الخميس، ١١ فبراير ٢٠١٦
انفوجراف.. من مرآب صغير إلى إمبراطورية تجارية

انفوجراف.. من مرآب صغير إلى إمبراطورية تجارية

٠٨:٥٤ م، الأحد، ١٥ مايو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *