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الذهب يواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

الذهب يواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً

الذهب يواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي.. وعيار 21 يسجل 192 ريالاً
١٠:٤٧:٤٠ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 21 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 219.63 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 201.33 ريال.

عيار 21 يسجل 192.18 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 192.18 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 164.72 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 128.12 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.81 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6830 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1537 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 219,629 ريال.

أسعار الذهب في الأسواق أمس الثلاثاء

وأمس، سجل عيار 24 نحو 218.24 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 200.06 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.97 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 163.68 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 127.31 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 109.12 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6787 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1528 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 218,241 ريال.

وبحسب خبراء، فإن العلاقة بين أسعار الذهب والنفط والدولار وثيقة، إذ إنه كلما ارتفعت أسعار النفط، زاد في المقابل سعر الذهب، بينما يرتبط سعر الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار.

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