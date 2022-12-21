فشل عملية إطلاق صاروخ فضائي أوروبي.. وهذا ما كان على متنه

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة «أريان سبيس» التي تقف وراء إطلاق الصاروخ الفضائي الأوروبي «فيجا – سي»، عن فقدانه بعد وقت قصير من إقلاعه من جيانا الفرنسية، وعلى متنه قمرين صناعيين من طراز إيرباص.

الصاروخ انطلق وعلى متنه قمران اصطناعيان

وأوضحت – حسب «سكاي نيور» – أن الصاروخ الفضائي الأوروبي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له، الثلاثاء، حيث أقلع من قاعدة كورو في جيانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص لكنّ مهمة إطلاقه فشلت بعد دقائق قليلة.

وأضافت أن الصاروخ خرج عن مساره المحدّد بعد حوالي 10 دقائق من إقلاعه، ثم توقفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكم الأرضي.

وأكد أنه كان من المفترض بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لرصد الأرض من صنع أيرباص، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة التجارية الأولى للصاروخ، تقررت بعد نجاح عملية إطلاقه في 13 من شهر يوليو الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل، وأنها ستعقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم في قاعدة «كورو» الفضائية لكشف ملابسات الحادث.