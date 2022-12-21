الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
فشل عملية إطلاق صاروخ فضائي أوروبي.. وهذا ما كان على متنه
أخطرها نزيف الجهاز الهضمي.. 4 أضرار لتناول الأسبرين
تقويم التعليم توضح حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة اليوم بسبب الأمطار
حتى لا يتحول بيتك إلى ساحة للشجار.. 7 نصائح للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة
فتش عن السماسرة.. سر هروب 495 عاملة منزلية في نوفمبر
«الاستثمارات العامة» ينهي صفقة «تبريد» مقابل 250 مليون دولار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فشل عملية إطلاق صاروخ فضائي أوروبي.. وهذا ما كان على متنه

فشل عملية إطلاق صاروخ فضائي أوروبي.. وهذا ما كان على متنه

فشل عملية إطلاق صاروخ فضائي أوروبي.. وهذا ما كان على متنه
١٠:٠٥:٣١ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة «أريان سبيس» التي تقف وراء إطلاق الصاروخ الفضائي الأوروبي «فيجا – سي»، عن فقدانه بعد وقت قصير من إقلاعه من جيانا الفرنسية، وعلى متنه قمرين صناعيين من طراز إيرباص.

الصاروخ انطلق وعلى متنه قمران اصطناعيان

وأوضحت – حسب «سكاي نيور» – أن الصاروخ الفضائي الأوروبي كان يفترض به أن يقوم بأول رحلة تجارية له، الثلاثاء، حيث أقلع من قاعدة كورو في جيانا الفرنسية وعلى متنه قمران اصطناعيان تابعان لإيرباص لكنّ مهمة إطلاقه فشلت بعد دقائق قليلة.

وأضافت أن الصاروخ خرج عن مساره المحدّد بعد حوالي 10 دقائق من إقلاعه، ثم توقفت البيانات عن الوصول إلى مركز التحكم الأرضي.

وأكد أنه كان من المفترض بهذا الصاروخ أن يضع في رحلته التجارية الأولى هذه قمرين اصطناعيين لرصد الأرض من صنع أيرباص، مشيرًا إلى أن هذه الرحلة التجارية الأولى للصاروخ، تقررت بعد نجاح عملية إطلاقه في 13 من شهر يوليو الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن تحليلات البيانات جارية لتحديد أسباب هذا الفشل، وأنها ستعقد مؤتمرًا صحافيًا اليوم في قاعدة «كورو» الفضائية لكشف ملابسات الحادث.

الكلمات الدلالية:
إيرباص جيان شركة أريان سبيس صاروخ فضائي أوروبي قاعدة كورو

مواد ذات صلة

المزيد
انتهاء الفترة المحددة لتسجيل «الأراضي البيضاء» بعد 25 يوماً

انتهاء الفترة المحددة لتسجيل «الأراضي البيضاء» بعد 25 يوماً

٠٩:١٣ م، الخميس، ١٧ نوفمبر ٢٠١٦
صاروخ روسي يقتل 25 ويصيب 40 عسكريًا أوكرانيًا بضربة واحدة

صاروخ روسي يقتل 25 ويصيب 40 عسكريًا أوكرانيًا بضربة واحدة

٠١:١١ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
القبض على 17 شخصًا في حفر الباطن وإحالتهم للنيابة بهذه التهم

القبض على 17 شخصًا في حفر الباطن وإحالتهم للنيابة بهذه التهم

٠٤:٣٩ م، الخميس، ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢
خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من أمير الكويت

٠٣:٣١ م، الخميس، ١١ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *