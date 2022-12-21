فتش عن السماسرة.. سر هروب 495 عاملة منزلية في نوفمبر

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كشف خبراء الاستقدام عن سر هروب 495 عاملة منزلية خلال شهر نوفمبر الماضي، مؤكدين أن من أسهم في تغيب العمالة المنزلية هم «سماسرة» في الداخل يحرضون على التغيب وذلك من أجل تأجيرهن إلى الأسر.

العملية يديرها أشخاص مجهولون

وحسب صحيفة «الرياض»، أوضح الخبراء أن الذي يديرون هذه العملية أشخاص مجهولون ويتم إيواؤهن بإغرائهن برواتب أعلى مما أدى إلى تغيبهن عن الشركات والمكاتب المرخصة إلى العمل بطرق غير مشروعة ومُخالفة لأنظمة المملكة.

هناك خطورة عالية على الأسر بالمملكة

وأضاف الخبراء أن هناك خطورة عالية على الأسرة، لأن المواطن يجهل سجل هذه العاملة المنزلية، لافتين إلى أن العاملات يعتقدن أنهن سيجدن بيئة عمل أفضل، في حال التغيب والتنقل بين البيوت والبحث عن مداخيل مالية أفضل، محذرين المواطنين بعدم إيواء العاملات المنزلية المخالفات في بيوتهم، لأن ذلك يسهم في انتشار السوق السوداء، ويساعد على احتواء المخالفين في السوق.

الطرق المشروعة للحصول على خدمات العمالة

وأكد الخبراء أنه يجب على المواطنين اتخاذ الطرق المشروعة للحصول على خدمات العمالة المنزلية من خلال الشركات والمكاتب المرخصة، وذلك للحفاظ على سلامة العائلة من إيواء عاملات قد يكون سجلها الوظيفي مليئًا بالجرائم أو غيرها، ناهيك عن مخالفة أنظمة وزارة الموارد البشرية، والتي يعاقب عليها النظام بصرامة.

حالات تغيب العاملات حسب الجنسيات

ووفقًا لإحصائيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يشار إلى أن حالات التغيب حسب الجنسيات هي:

1 – المرتبة الأولى إندونيسيا بنسبة 72،73%.

2 – المرتبة الثانية الفلبين بنسبة 12،93%.

3 – المرتبة الثالثة إثيوبيا بنسبة 5،05%.

4 – المرتبة الرابعة كينيا بنسبة 4،85%.

5 – المرتبة الخامسة بنجلاديش بنسبة 1،82%.

6 – المرتبة السادسة غانا بنسبة 1،41%.

7 – المرتبة السابعة أوغندا 0،81%.

8 – المرتبة الثامنة بوروندي وسيري لانكا بنسبة 0،20%.

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