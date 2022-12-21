الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تقويم التعليم توضح حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة اليوم بسبب الأمطار
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تقويم التعليم توضح حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة اليوم بسبب الأمطار

تقويم التعليم توضح حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة اليوم بسبب الأمطار

تقويم التعليم توضح حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة اليوم بسبب الأمطار
٠٩:٥٤:٢٦ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأربعاء، توضيحًا حول حقيقة تأجيل الاختبارات في جدة بسبب الأمطار.

جاء ذلك ردًا على سائل قال: ابني لديه اختبار الساعة 12:30 في جدة ومن المتوقع هطول أمطار بمشيئة الله تعالى هل يكون هناك تأجيل للاختبار؟!.

وردت الهيئة عليه قائلة: “إذا كان لديك اختبار مؤكد؛ نأمل التوجه إلى مقر اختبارك حسب الموعد”.

اختبار القدرات العامة

وقبل أيام، أعلنت هيئة تقويم التعليم، أنه يتاح التسجيل في اختبار القدرات العامة (الورقي) مرة واحدة في السنة فقط.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، في إطار ردها على أحد المستفيدين.

وأضافت الهيئة في ردها على أحد المستفيدين، أن نتائج الاختبارات الورقية تعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة.

ومؤخرًا، أعلنت الهيئة أنه «لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م».
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