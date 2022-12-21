المزايا والشروط.. بدء التقديم على مسار التميز للابتعاث بأفضل 70 جامعة حول العالم

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أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مسار التميّز للابتعاث 2024/2023؛ أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بنسخته الثالثة؛ بتخصصات جديدة لخدمة التنمية ووظائف المستقبل، والذي يستهدف حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس، وتمكينهم من الالتحاق بأفضل «70 جامعة» حول العالم، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط التالية:

* المراحل التي يستهدفها المسار

1 – مرحلة البكالوريوس.

2 – مرحلة الماجستير.

3 – مرحلة الدكتوراه.

* الدول المتاحة

أمريكا.

أستراليا.

بريطانيا.

سويسرا.

هولندا.

الصين.

اليابان.

فرنسا.

الدنمارك.

سنغافورة.

كوريا.

ألمانيا.

السويد.

بلجيكا.

* أهداف مسار التميز للابتعاث

1 – تحقيق متطلبات التنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030.

2 – رفع مستوى التأهيل العلمي للطلاب والطالبات.

3 – الابتعاث إلى مؤسسات تعليمية عالمية متميزة.

4 – وجود تخصصات جديدة ومتنوعة تسهم في بناء اقتصاد مزدهر وتدعم كافة قطاعات المملكة الواعدة.

5 – الإسهام في تساهم في بناء مجتمع حيوي ورفع مستوى جودة الحياة.

6 – بناء وطن طموح بإنتاجه ومنجزاته وداعمًا لمسؤولية مواطنيه في المبادرة وإيجاد الفرص بما يحقق تطلعات المملكة في المرحلة القادمة.

* الشروط العامة للابتعاث

1 – الانتظام في الدراسة.

2 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

3 – أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

4 – اجتياز المفاضلة على المقاعد المتاحة.

5 – أن تكون الدراسة في دولة المركز الرئيس للمؤسسة التعليمية.

6 – يخضع الطلب لأحكام وضوابط الابتعاث للخارج المعمول بها في الوزارة.

7 – معادلة المؤهل السابق إذا كان المتقدم متخرجاً من مؤسسة تعليمية خارج المملكة.

8 – أن تكون وثائق المتقدم مكتملة وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في الموقع للوثائق الرسمية.

9 – الحصول على قبول مباشر غير مشروط في إحدى التخصصات، والمؤسسات التعليمية المحددة؛ وذلك للحصول على درجات «البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه».

* متطلبات التقديم و الوثائق المطلوبة

1 – العنوان الوطني المسجل.

2 – صورة جواز سفر للمتقدم ساري المفعول.

3 – صورة شهادة المؤهل السابق، و شهادة المعادلة، إذا كانت من خارج المملكة.

4 – خطاب القبول الرسمي غير المشروط موضح فيه التخصص بشكل واضح، وتاريخ بدء الدراسة، واسم الجامعة.

5 – صورة من السجل الأكاديمي، وخطاب التسجيل الرسمي من الجامعة والتأشيرة الدراسية في حالة البدء في الدراسة.

6 – عند وجود مرافقين ، صور وثائق المرافقين «سجل الأسرة و جواز السفر» كلها سارية المفعول.

* التقديم

– رابط التقديم على مسار التميز للابتعاث:

– التقديم متاح الآن، ويستمر حتى يوم الجمعة بتاريخ 1444/10/15هـ الموافق 2023/5/5م.

– تُعلن النتائج ابتداءً من شهر يونيو 2023 حيث سيتم إقفال باب التسجيل والمفاضلة وستصل النتيجة عبر حساب المتقدم في سفير.

– للتقديم على برنامج الابتعاث الخارجي عبر منصة سفير:

– رابط التقديم عبر بوابة سفير: (اضغط هنا)

– المصدر والتفاصيل (اضغط هنا)