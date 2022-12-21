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أخطرها نزيف الجهاز الهضمي.. 4 أضرار لتناول الأسبرين
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أخطرها نزيف الجهاز الهضمي.. 4 أضرار لتناول الأسبرين

أخطرها نزيف الجهاز الهضمي.. 4 أضرار لتناول الأسبرين

أخطرها نزيف الجهاز الهضمي.. 4 أضرار لتناول الأسبرين
٠٩:٥٦:٢٢ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوصت دراسة حديثه أعدتها جامعة “هارفارد”، بأنه لا ينبغي تناول الأسبرين بشكل روتيني إلا عند الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو في حال مخاطر كبيرة تتعلق بمشاكل القلب والأوعية الدموية وبعد استشارة الطبيب.

وأشارت إلى أن هناك 4 أضرار لتناول الأسبرين رغم فائدته للبعض وهي:

1 – يعتبر الأسبرين وغيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات سببًا رئيسًا لقرحة المعدة ونزيف الجهاز الهضمي.

2 – يمكن أن تكون ردود الفعل تجاه الأسبرين خطرة مثل ردود الفعل التحسسية وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الربو.

3 – قد يتسبب تأثير الأسبرين المميع للدم في حدوث نزيف خطير في شخص مصاب باضطرابات معينة في الدم (مثل الهيموفيليا)، أو في من يتناول مميع دم آخر.

4 – لا ينبغي للأشخاص تناول الأسبرين بشكل روتيني إلا إذا أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو لديهم مخاطر كبيرة أخرى تتعلق بمشاكل القلب والأوعية الدموية.

مخاطر الأسبرين

ومؤخرًا، أوصت لجنة خبراء أمريكية بضرورة ألا يبدأ الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر ممن يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين للوقاية من النوبة القلبية الأولى، لأن مخاطر النزيف الداخلي تفوق فوائدها.

وقال فريق عمل الخدمات الوقائية بالولايات المتحدة إنه يعتزم تحديث توصياته لعام 2016 في ظل وجود أدلة جديدة على أن خطر الإصابة بنزيف داخلي، قد يهدد الحياة، جراء استخدام الأسبرين بانتظام يزيد مع تقدم العمر، بحسب سكاي نيوز.

كما قال الفريق المكون من 16 خبيرًا مستقلاً في الوقاية من الأمراض والذي عينته وزارة الصحة الأمريكية إن الأدلة غير كافية للقطع بأن استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين تقلص وتيرة الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو الوفاة الناجمة عنه.

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