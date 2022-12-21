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رغم إغلاق متاجرها الروسية.. «نايكي» العالمية تحقق أرباحًا غير متوقعة هذا العام

رغم إغلاق متاجرها الروسية.. «نايكي» العالمية تحقق أرباحًا غير متوقعة هذا العام

رغم إغلاق متاجرها الروسية.. «نايكي» العالمية تحقق أرباحًا غير متوقعة هذا العام
٠٩:٣١:١٧ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة السلع الرياضية الأمريكية “نايكي” عن أرباح للربع الثاني بلغت 1.33 مليار دولار أو 0.85 دولار للسهم الواحد.

تأتي هذه النجاحات رغم الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن الحرب الروسية الأوكرانية وقيامها بإغلاق العديد من فروعها.

التوقعات جاءت خلافًا لما توقعه المحللون

وهذه المكاسب جاءت خلافًا لما توقعه محللون والذين قالوا إن الشركة ستكسب 0.65 دولارًا للسهم الواحد، بحسب “الاقتصادية”.

وارتفعت إيرادات الشركة هذا العام بنسبة 17.3% إلى 13.32 مليار دولار مقابل 11.36 مليار دولار في العام الماضي.

وفي الربع الثاني من العام الماضي، حققت الشركة 1.34 مليار دولار، أو 0.83 دولار للسهم الواحد.

الشركة حققت أرباحًا رغم إغلاق جميع متاجرها في روسيا

وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ورغم تأثيراتها العالمية، أعلنت شركة نايكي أنها ستغلق مؤقتًا المتاجر التي تمتلكها وتديرها في روسيا.

وأضافت الشركة العملاقة أنها ستدعم موظفيها من خلال الاستمرار في دفع الرواتب.

وتابعت: إننا منزعجون بشدة من الأزمة المدمرة في أوكرانيا ونفكر في كل المتأثرين، بما في ذلك موظفينا وشركائنا.

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