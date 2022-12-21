تستمر حتى الخميس.. «الحصيني»: اليوم بداية الحالة الممطرة الثامنة على هذه المناطق

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توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تبدأ، اليوم، الحالة الممطرة الثامنة لموسم 1444هـ، مع هطول أمطار تستمر –بمشيئة الله- لمدة 24 ساعة ابتداءً من اليوم حتى صباح غد الخميس.

تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة

وأوضح على حاسبه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مكة المكرمة وبين حفر الباطن ورفحاء وجنوب مهد الذهب، وذلك مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وبقاء الأجواء باردة ليلاً.

تحذير من تقلبات جوية بأجواء المملكة

فيما توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها، بتأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم المناطق, حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد وجريان السيول ابتداءً من اليوم وحتى يوم الجمعة.

هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة

وأوضح تقرير الهيئة أن الفرصة مهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من مساء غد وتزداد من صباح يوم الخميس إلى يوم الجمعة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على الحدود الشمالية والقصيم والشرقية والمدينة المنورة والرياض وحائل والباحة ومكة المكرمة.

الأمطار متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة

في حين يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها يومي الخميس والجمعة على أجزاء من منطقة الرياض ومنطقة تبوك والمدينة المنورة بالإضافة إلى منطقة جازان ومنطقة الحدود الشمالية والجوف.

تساقط الثلوج من مساء يوم الخميس

وأضاف أنه لا يستبعد –بمشيئة الله – تساقط الثلوج من مساء يوم الخميس ويوم الجمعة على مرتفعات منطقة تبوك «جبل اللوز، علقان ، الظهر» ، بينما تنخفض درجة الحرارة ويتكون الصقيع –بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال منطقة المدينة المنورة، ابتدأ من مساء الخميس ، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى بين«5-1» م ، ومن ثم يمتد الانخفاض في درجة الحرارة من مساء يوم الجمعة إلى منطقة القصيم، والرياض، وشمال المنطقة الشرقية.

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