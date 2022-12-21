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حتى لا يتحول بيتك إلى ساحة للشجار.. 7 نصائح للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة
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حتى لا يتحول بيتك إلى ساحة للشجار.. 7 نصائح للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة

حتى لا يتحول بيتك إلى ساحة للشجار.. 7 نصائح للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة

حتى لا يتحول بيتك إلى ساحة للشجار.. 7 نصائح للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة
٠٩:٥١:٥٢ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

قال الكاتب دحام مبارك الغالب، إن مرحلة المراهقة هي أصعب مرحلة في حياة الفرد، حيث يسودها الأزمات النفسية وصعوبة التوافق بين المراهقين والمحيطين بهم، وإحساس داخلي بالاكتئاب غير المبرر والتوتر النفسي الشديد.

وأضاف في مقال بصحيفة “مكة” أن المراهق يكون بشكل عام أكثر عداوة وانفعالاً وعنفًا، ومتأهبًا دائمًا للاندفاع غير المحسوب. أيضًا يتمركز المراهق حول ذاته، وينشغل لفترات بمظهره الخارجي، بعض المراهقين يخافون ويبتعدون عن المواقف الاجتماعية، وقد يخجل من مظهره الخارجي نتيجة لتقلبات النمو الجسمي وتسارعها فيخاف من سخرية الآخرين.

اليأس والقلق

ووفق الكاتب، يعاني المراهق في هذه المرحلة من مشكلة ميله للانطوائية واليأس والقلق والحزن والدخول في نوبات من الاكتئاب غير المبرر، بالإضافة إلى الضجر والملل الدائم والرغبة المستمرّة في النوم بسبب عدم التوافق النفسي المصاحب لهذه المرحلة.

7 نصائح للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة

ووجه الكاتب للآباء والأمهات 7 نصائح للتعامل مع الأبناء في مرحلة المراهقة، هي:

1-إظهار الوالدين والمربيين لمحبتهم للمراهق بشكل مباشر.

2-احترامه وتقدير علاقاته الاجتماعية أو بمناداته بما يحبّ.

3-مشاركته في الأنشطة الممتعة التي يحبها.

4-عدم توجيه أي ملاحظات له بشكل مباشر أمام الآخرين، أو ذكر عيوبه وأخطائه.

5- إتاحة الفرصة أمامه للتعبير عن رأيه في أي موضوع والأخذ برأيه إن كان صحيحًا.

6-اتباع أسلوب الحوار الهادئ والهادف إن كان الرأي غير صحيح.

7-احترام استقلاليته وخصوصياته، ومراقبته من غير أن يشعر بذلك.

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