«الاستثمارات العامة» ينهي صفقة «تبريد» مقابل 250 مليون دولار

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أنهى صندوق الاستثمارات العامة مباحثاته لشراء حصة في شركة «تبريد» التابعة لتبريد الإماراتية، مقابل 250 مليون دولار.

طرح عام أولي مخطط له خلال عامين أو ثلاثة

ووفقا لوكالة “بلومبيرج”، فإن تلك الصفقة ستمنح الصندوق حصة كبيرة في شركة “تبريد” قبل طرح عام أولي مخطط له خلال عامين أو ثلاثة.

وكشف الموقع الرسمي للشركة على الإنترنت، أنها تمتلك أنظمة تبريد مركزية للمباني الحضرية وتشغل طاقة متعاقداً عليها حالياً تبلغ نحو 751 ألف طن من التبريد، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

كما أن الشركة لديها علاقات وثيقة بصندوق الاستثمارات العامة فهي المسؤولة عن توريد أجهزة التبريد لمشروع سياحي تابع للصندوق على البحر الأحمر ومنطقة القديّة الترفيهية القريبة من الرياض.

ويُعَدّ الشرق الأوسط، أكبر سوق لأنظمة التبريد حيث تتخطى درجات الحرارة 43 درجة مئوية خلال فصل الصيف.

الشركة تمتلك حصة في الأعمال السعودية بجانب شركاء آخرين

وتمتلك شركة “تبريد” حصة في الأعمال السعودية إلى جانب شركة “فيجين إنترناشيونال إنفستمنت” في المملكة، و”مجموعة المطلق” وصندوق البنية التحتية التابع لبنك التنمية الإسلامي.

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