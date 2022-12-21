الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. خطوات دعوى رفع ضرر أو التعويض عنه عبر بوابة ناجز
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خدمة اليوم.. خطوات دعوى رفع ضرر أو التعويض عنه عبر بوابة ناجز

خدمة اليوم.. خطوات دعوى رفع ضرر أو التعويض عنه عبر بوابة ناجز

خدمة اليوم.. خطوات دعوى رفع ضرر أو التعويض عنه عبر بوابة ناجز
٠٨:١٩:٣٢ ص، الأربعاء، ٢٧ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢١ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة العدل خدمة دعوى رفع ضرر أو التعويض عنه عبر بوابة ناجز، وذلك في سياق التحول الكامل لخدمات التوثيق، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

الخدمة متاحة لجميع المستفيدين

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين وذلك من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز، في خطوات ميسرة.

الخدمة تمكن المستفيدين عبر هذه الخطوات

وأضافت أن الخدمة تمكن المستفيدين من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن التقاضي ومصروفات الدعوى أو تعزير في الدعاوى الكيدية، مبينة أن خطوات الخدمة هي على النحو التالي:

1 – اختيار صحيفة الدعوى.

2 – إدخال البيانات المطلوبة.

3 – إرفاق المستندات.

4 – تقديم الطلب.

وأشارت الوزارة إلى أنه مع كتابة تفصيل الضرر الحاصل، يجب توافر بيانات الدعوى الأصلية، وهي:

1 – أرقام القضية.

2 – التاريخ.

3 – المحكمة.

4 – الدائرة.

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الكلمات الدلالية:
بوابة ناجز خدمة اليوم دعوى رفع ضرر وزارة العدل

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