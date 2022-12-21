توضيح مهم من حساب المواطن: هذه خطوات معرفة أسباب عدم الأهلية

تواصل- فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية في بضع خطوات بسيطة.

وقال في تغريدة على “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين: “بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل)”.

وأضاف: “ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

والثلاثاء، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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